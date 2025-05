(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 GIUSTIZIA, M5S: ANCHE SU SEQUESTRO SMARTPHONE DISASTRO ANNUNCIATO

ROMA, 27 maggio – “La lotta alla mafia e al crimine si fa con i fatti. Le parole del governo, e in particolare del partito di Giorgia Meloni, se le porta via il vento della realtà. Dalle audizioni degli esperti tenute oggi in commissione Giustizia emerge un allarme fortissimo per il Ddl della maggioranza sul sequestro dei dispositivi elettronici. È un altro disastro annunciato. È inconfutabile l’arretramento nella lotta alle mafie che ne conseguirà. Gli auditi hanno evidenziato le pesanti limitazioni nell’efficacia delle indagini sulla criminalità mafiosa che si avranno con la nuova normativa che crea una procedura lenta e farraginosa e pone limitazioni veramente incomprensibili. Siamo al punto assurdo per cui il materiale sequestrabile non sarà utilizzabile per reati come traffico illecito dei rifiuti, detenzione di materiale pedopornografico, revenge porn, accesso abusivo a sistemi informatici, riciclaggio di proventi illeciti. A questo si aggiungano i delitti commessi al fine di agevolare un’associazione mafiosa. L’elenco dei provvedimenti che hanno fatto un grande favore ai delinquenti è ormai lungo. Ricordiamo a titolo di esempio l’avviso preventivo di arresto che ha portato presunti spacciatori a darsi alla fuga o a minacciare i testimoni, e il limite di 45 giorni per le intercettazioni che azzoppa indagini su reati gravissimi e addirittura impedisce la caccia ai latitanti”.

Così in una nota i deputati M5S in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle