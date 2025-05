EX ILVA, TURCO (M5S): DA MELONI PIAGNISTEI DA COCCIDRILLO MA IL SABOTATORE SI CHIAMA URSO

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

EX ILVA, TURCO (M5S): DA MELONI PIAGNISTEI DA COCCODRILLO MA IL SABOTATORE SI CHIAMA URSO

ROMA, 27 MAG. – “I piagnistei da coccodrillo sull’ex Ilva della premier Meloni, che ha specificato come il “quadro complesso” sia stato da loro ereditato e che in fondo sulla crisi c’entrano il giusto, è decisamente irricevibile. Questo governo è in forza da 27 mesi: in questo lasso di tempo, ha scelto la dissennata via del commissariamento, ha buttato all’aria 1,5 miliardi sottraendo soldi fondamentali per le bonifiche, ha portato avanti la continuità produttiva a ciclo integrale a carbone e si è avventurato in una trattativa con Baku Steel che ora va per le calende greche. Meloni può fare tutto lo scaricabarile che vuole, ma il sabotatore dell’acciaieria di Taranto ha un nome e un cognome: Adolfo Urso. L’uomo che ha inaugurato un altoforno poi esploso, mettendo a repentaglio la vita di centinaia di lavoratori. A Confindustria Meloni, a parte accusare velatamente i giudici della Procura di Taranto, non ha fatto un minimo cenno a quale è la visione futura del governo sull’ex Ilva e a cosa verrà fatto per uscire da questa crisi drammatica. La nazionalizzazione, a nostro avviso, resta l’unica via percorribile”. Così il vicepresidente M5s Mario Turco, coordinatore del comitato Economia-Imprese-Lavoro.

