CS_Università, MUR: 7 milioni per l’Erasmus italiano. Bernini: “Con mobilità nazionale aumentiamo offerta formativa”.

27 Maggio 2025

27 May 2025

Università, MUR: 7 milioni per l’Erasmus italiano

Bernini: “Con mobilità nazionale aumentiamo offerta formativa”

ROMA, 27 maggio 2025 – Al via la seconda annualità dell’Erasmus italiano, il programma di mobilità nazionale per gli studenti delle università, che per il 2025 potrà contare su un finanziamento di circa 7 milioni di euro. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per il programma di scambi formativi tra atenei.

“Più opportunità di studio, più offerta formativa, più innovazione, più condivisione. Cresce l’Erasmus italiano e per me è una grande soddisfazione – spiega il Ministro Bernini -. È un programma in cui crediamo perché promuove un nuovo modello di formazione, permette ai nostri Atenei di essere più dinamici, più attrattivi, più innovativi. Con questa mobilità offriamo più opportunità formative e di crescita per i nostri studenti, una maggiore offerta formativa, più duttilità nei percorsi di studio. Lo scambio culturale e di esperienze, il confronto, la condivisione sono gli obiettivi principali dell’Alta formazione. E un programma di mobilità come quello dell’Erasmus italiano rappresenta uno degli strumenti migliori per raggiungerli”.

Nel dettaglio, il Fondo potrà contare per il 2025 su una dotazione di poco meno 7 milioni di euro per il 2025 contro i 3 della precedente annualità. Le risorse sono destinate a finanziare le borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti a percorsi di laurea, laurea magistrale o di laurea a ciclo unico.

Tra le novità introdotte per il 2025 anche l’innalzamento della soglia ISEE per poter accedere alla borsa di studio: dai 36 mila euro annui è ora fissata a 50 mila euro. L’importo massimo per ciascuna borsa di studio è di 1.000 euro mensili.

Il Fondo è destinato a programmi di mobilità sulla base di convenzioni tra università con le quali verranno stabiliti percorsi formativi per i rispettivi studenti. La durata del programma può andare dai 3 ai 6 mesi.

