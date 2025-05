(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 CNR, ALOISIO (M5S): SITUAZIONE INSOSTENIBILE, RICERCA SCIENTIFICA È QUESTIONE DI DEMOCRAZI

Roma, 27 mag. – “La recente notizia del Commissariamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno degli enti più importanti e prestigiosi del nostro paese nel campo della ricerca scientifica solleva molteplici interrogativi e criticità che non possono essere ignorate. Innanzitutto, non si è proceduto con un concorso trasparente e meritocratico per la nomina del nuovo presidente del CNR. È inaccettabile che un organismo così strategico venga affidato a nomine di natura politica, senza rispettare le regole e le procedure che garantiscono indipendenza e autonomia. La ricerca scientifica deve essere libera da influenze politiche, perché il suo valore risiede proprio nella sua autonomia e nel suo ruolo di servizio al bene comune, non di strumento di propaganda o di potere. Inoltre, è una vera vergogna che si continui a sostenere che il CNR dipenda troppo dallo Stato. La verità è esattamente opposta: il finanziamento pubblico è essenziale e fondamentale per garantire un’ampia autonomia di ricerca e per tutelare settori che il mercato privato non vuole o non può finanziare. Se eliminassimo il ruolo pubblico, lasceremmo tutto nelle mani delle lobby e delle aziende, orientando la ricerca esclusivamente al profitto e agli interessi di pochi, piuttosto che al bene della collettività e allo sviluppo sostenibile del paese. La ricerca pubblica deve essere un pilastro della nostra democrazia, un baluardo contro la privatizzazione totale della conoscenza. Solo attraverso finanziamenti pubblici possiamo garantire che le aree strategiche, come la tutela ambientale, la salute, le scienze di base, continuino a essere affrontate con serietà, rispetto delle regole e trasparenza delle nomine senza condizionamenti di natura commerciale”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle