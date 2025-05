Agli Hangar Creativi va in scena “Barontini” . Giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle ore 21.15, ingresso gratuito

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

Giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle ore 21.15, ingresso gratuito

Livorno, 27 maggio 2025 – Sarà in scena gratuitamente agli Hangar Creativi (via Carlo Meyer 65) giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle ore 21.15 lo spettacolo “Barontini”, drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con Michele Crestacci, regia Alessandro Brucioni, musiche orginali Alessandro Brucioni, produzione Mo-WanTeatro.

Dedicato alla figura di Ilio “Dario Barontini”Barontini, figura leggendaria dell’antifascismo e della Resistenza, poi nel dopoguerra dirigente e parlamentare comunista, lo spettacolo è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Ilio “Dario” Barontini; ha il sostegno della Regione Toscana e della Fondazione Teatro Goldoni.

Come scrivono gli autori, “la storia di Barontini è la storia di un uomo che si ritrova immerso nelle più sconvolgenti, entusiasmanti e drammatiche vicende storiche e sociali del novecento: l’affermarsi del movimento socialista e comunista, le lotte sociali e l’impegno politico, la prima e la seconda guerra mondiale, il fascismo, la rivoluzione russa e la nascita del Partito Comunista a Livorno, la guerra civile in Spagna, l’Abissinia, la lotta di liberazione partigiana e la complessa organizzazione dello stato italiano nell’immediato dopoguerra.

Attraverso uno stile comico e drammatico lo spettacolo attraversa la storia personale di Ilio Barontini, restituendo il complesso ritratto di un uomo reso celebre in tutto il mondo per la sua umanità e per il valore delle sue epiche lotte politiche. Nel pensare la sua figura ci siamo concentrati sulla ricostruzione del mondo sociale, politico e culturale dell’epoca: Barontini nel nostro immaginario è la storia di un uomo che cresce, vive e muore all’interno della cornice di una delle più intense utopie del secolo novecentesco. Un secolo di venti rivoluzionari che si sono sperduti sui muri di un ordinaria condizione di sopravvivenza”.

