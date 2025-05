(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

il comunicato stampa relativo al convegno “L’attività di impresa nell’Agri-food. Sostenibilità green economica e sociale” con esperti internazionali del settore.

COMUNICATO STAMPA

30 MAGGIO: ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA IL CONVEGNO “L’ATTIVITÀ DI IMPRESA NELL’AGRI-FOOD”

Esperti internazionali per una giornata di studi dedicata alla sostenibilità green economica e sociale nel settore agroalimentare

Parma, 27 maggio 2025 – L’attività di impresa nell’Agri-food. Sostenibilità green economica e sociale è il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 30 maggio, alle 14.30, nell’aula D del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (viale J.F. Kennedy 6).

La giornata di studi, che prevede gli interventi di esperti internazionali, è organizzata da Università di Parma e CISC – Centro Internazionale di Studi Cooperativi con il patrocinio dell’Associazione Culturale Parma Palatina.

Dopo i saluti istituzionali di Stefano Magagnoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, e di Emanuela Maio – Presidente CISC, Luca Di Nella, docente di Diritto privato dell’Università di Parma, presenterà il convegno che si articolerà in una sessione di interventi e in una tavola rotonda conclusiva.

Programma

Prima sessione, L’impresa agroalimentare sostenibile. Profili giuridici ed economici.

Presiede Francesco Vella (Università di Bologna).

Relazioni

La politica agricola europea e la sostenibilità, Filippo Arfini (Università di Parma)

Modalità di produzione agricola sostenibile tra nuova tassazione fiscale e certificazione del carbon farming, Angelo Caputo (Università di Parma)

L’evoluzione dell’impresa sostenibile: le nuove forme di comunicazione sociale, Lorenzo Paolo Botti (Gruppo di ricerca Ecosister Università Cattolica-Piacenza)

L’accesso al credito bancario dell’impresa agricola, Gianfranco Liace (Università di Salerno)

Obbligaciones de los agentes de la cadena alimentaria y derechos de lo consumidores en la nueva Ley espanola, 1/2025, de 1 Abril, de prevenciòn de la pèrdidas y el desperdicio alimentario, Josè Luis Perèz-Serrabona Gonzalez (Università di Granada)

La sociedades mercantiles agricolas en el contexto de una economica de mercado sostenibile: Especial referencia a la retribuciòn de los administradores sociales, Francisco Javier Perèz-Serrabona Gonzalez (Università di Granada)

Agricultura y mercado financierò Segismundo Torrecillas Lopez (Università di Granada)

Concorrenza e filiera alimentare: strumenti giuridici di protezione nel mercato spagnolo, Gabriel Garcià Escobar (Università di Granada)

Aspetti aziendalistici: i bilanci di sostenibilità, Pier Luigi Marchini e Alice Medioli (Università di Parma)

Alle 18, tavola rotonda, moderata da Francesco Vella (Università di Bologna), con gli interventi di

Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano – Reggiano, e Luigi Mansani (Università di Parma).

