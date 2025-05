(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 SANITA’, CASTELLONE (M5S): AFFARISMO ENPAM IMPEDISCE RIFORMA MEDICI E INDEBOLISCE SSN

NOTA STAMPA

*SANITA’, CASTELLONE (M5S): AFFARISMO ENPAM IMPEDISCE RIFORMA MEDICI E INDEBOLISCE SSN*

Roma, 26 maggio. “L’incredibile rete di intrecci finanziari, al centro della quale si trova l’Enpam, è un ostacolo alla riforma dei medici di medicina generale e al potenziamento della rete territoriale. Come certifica una dettagliata inchiesta del Corriere della sera, l’Enpam, l’ente di previdenza dei medici, è ormai sempre più un fortino finanziario che non solo ha vertici praticamente inamovibili, ma possiede investimenti in banche, società varie, fondi immobiliari e addirittura nella sanità privata. La riforma dei medici di medicina generale, che dovrebbe avere il fine di potenziare la loro presenza nelle Case di comunità, prevede il passaggio dal regime di convenzione a quello della dipendenza dal Ssn. Un passaggio inviso all’Enpam, peraltro fondazione di diritto privato, che perderebbe una quota dei contributi versati, destinati ad andare direttamente all’Inps. Il M5S ha già presentato un’interrogazione al Senato sul ruolo dell’Enpam, a partire dalla decisione del ministero del lavoro di validare il terzo mandato dei vertici, che ormai sta cristallizzando posizioni di potere senza i giusti contrappesi. Nella stessa interrogazione abbiamo anche denunciato come molti esponenti degli ordini locali e della Federazione nazionale dei medici, in teoria difensori del Ssn e del potenziamento dell’assistenza territoriale, occupano ruoli dirigenziali nell’ente. Infine abbiamo chiesto anche conto al Governo della strategia adottata dall’Enpam in tema di pensionamenti anticipati, con trattamenti fiscali e riscatti della laurea agevolati, destinata a far affluire risorse fresche all’ente sottraendole alle casse dell’Inps. Per non parlare del fatto che questa strategia fa correre il rischio di un ulteriore depauperamento del personale in assenza di un piano organico di potenziamento del Ssn. L’affarismo dell’Enpam costituisce un rischio troppo grande per la riforma dei medici di medicina generale e il futuro del Ssn: non si può continuare a prenderlo sotto gamba”. Lo comunica in una nota Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle