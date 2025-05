(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 INVITO STAMPA – M5S: 28 MAGGIO PRESENTAZIONE LIBRO ‘CONTRO LE DUE DESTRE’

ROMA, 26 maggio – Su iniziativa del senatore M5S Roberto Scarpinato, mercoledì 28 maggio, alle ore 09.30, nella sala Capitolare del Senato (Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva) si terrà la presentazione del libro “Contro le due destre, per un governo del 99%”, a cura di Andrea Del Monaco.

Parteciperà il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Dopo l’introduzione ai lavori del senatore Scarpinato, interverranno: Andrea Del Monaco, curatore del volume ed esperto in fondi europei; Marco Revelli, professore emerito di Scienza della politica all’università del Piemonte orientale; Pier Giorgio Ardeni, professore di Economia politica dell’università di Bologna; Elena Basile, scrittrice e ambasciatrice; Marco Canesi, professore di Urbanistica del Politecnico di Milano; Claudio Cozza, professore di Politica Economica all’università Parthenope di Napoli; Livio De Santoli, prorettore alla Sostenibilità, Università La Sapienza di Roma; Gianni Dragoni, giornalista de Il Fatto Quotidiano; Giovanni Greco, docente dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio Amico; Andrea Ilari, biochimico, dirigente di Ricerca Cnr; Moni Ovadia, attore, regista e musicista; Mario Sanguinetti, docente e formatore; Tana De Zulueta, giornalista; Veronica Morea, primo ricercatore Cnr, bioinformatica; Donatella Di Cesare, professoressa di filosofia teoretica dell’università La Sapienza di Roma.

Modera Marco Lillo, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

