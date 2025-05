(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

INVITO STAMPA – EVENTO M5S AL SENATO, QUANTO E' DIFFICILE FARE COMING OUT [OGGI ORE 16]

INVITO STAMPA – EVENTO M5S AL SENATO, QUANTO E’ DIFFICILE FARE COMING OUT

Si terrà oggi, lunedì 26 maggio alle ore 16:00, presso la Sala ISMA del Senato della Repubblica a Roma, l’evento pubblico dal titolo:

“Quanto è difficile fare coming out. Europa e diritti civili: a che punto siamo?”

Interverranno:

Thomas Hitzlsperger – ex calciatore

Francesca Pascale – imprenditrice

Barbara Masini – già senatrice

Franco Grillini – attivista per i diritti gay

Francesca Cavallo – scrittrice

Alessandro Cecchi Paone – giornalista

Tonia Mastrobuoni – giornalista

Nichi Vendola – presidente Sinistra Italiana

Vincenzo Schettini – divulgatore scientifico

Guglielmo Scilla – attore

Introduce: Carolina Morace – eurodeputata M5S

Modera: Senio Bonini – vicedirettore Tg1

Concludono:

Alessandra Maiorino – senatrice M5S

Marc Angel – eurodeputato e co-presidente Intergruppo LGBTQIA+

L’evento sarà trasmesso in diretta anche su webtv.senato.it

Per l’accesso in sala è richiesto abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta. È consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

