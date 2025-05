(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

https://www.unipr.it/node/108668

il comunicato stampa relativo alla presentazione del volume “Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza” che si svolgerà alla presenza dell’autrice Katia Massara.

COMUNICATO STAMPA

28 MAGGIO: LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VIRGILIO VA IN MONTAGNA. I LICEI CLASSICI NELLA RESISTENZA”

Appuntamento al Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma e online con l’autrice Katia Massara

Parma, 26 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio, alle 14.45, nell’aula B del Plesso d’Azeglio dell’Università di Parma, si terrà la presentazione, aperta a tutte le persone interessate e trasmessa anche su piattaforma teams, del volume di Katia Massara Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza (Carocci Editore, 2023).

Il libro Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza fa emergere, da un punto di vista storiografico, il grande contributo fornito dagli allievi e dalle allieve e dai/dalle docenti dei licei classici italiani alla Lotta di Liberazione.

L’autrice, rievocando storie più o meno note, evidenzia quanto lo studio degli autori classici abbia inciso sulla “scelta partigiana” di molte ragazze e ragazzi per le/i quali la letteratura greca e latina costituirono un fervido stimolo all’opposizione al regime fascista.

Le vicende raccontate da Katia Massara riguardano molto da vicino la città di Parma, nella quale il contributo, non solo intellettuale, ma anche di sangue, offerto dai partigiani e dalle partigiane provenienti dai licei classici cittadini è stato molto rilevante: ricordiamo, per fare soltanto alcuni nomi, Marco Pontirol Battisti, Giordano Cavestro e Attilio Derlindati, studenti del Liceo Romagnosi, e Giacomo Ulivi e Ottavio Ricci, studenti del Convitto “Maria Luigia”, che pagarono con la vita la scelta di essere partigiani.