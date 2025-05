Premio “Raccontami la Disabilità” e il Comunicato Stampa del Garante Regionale dei disabili

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Comunicato stampa del 23/05/2025 del Garante dei disabili della Regione

Campania, l’avv. Paolo Colombo

Rapporto Istat: aumenta la rinuncia alle prestazioni sanitarie, principale

criticità le liste d’attesa.

Secondo il Rapporto annuale Istat, nel 2024 circa una persona su 10 ha

rinunciato a visite o esami specialistici, principalmente a causa delle lunghe

liste di attesa o per motivi economici. In caso di liste d’attesa eccessivamente

lunghe occorre sapere come agire. Il Decreto sulle liste d’attesa ha infatti

disposto importanti novità per quanto concerne la tematica: l’istituzione di una

piattaforma nazionale in grado di operare in sinergia con quelle regionali, il

controllo costante sul rispetto dei tempi previsti nelle varie realtà regionali,

l’adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie,

l’aumento delle assunzioni nel SSN, il potenziamento dell’offerta assistenziale

in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche con possibilità di

svolgimento anche nei giorni di sabato e domenica, l’ulteriore divieto di

bloccare o chiudere le liste d’attesa e possibilità di sanzioni.

La nuova piattaforma nazionale delle liste di attesa avrà l’obiettivo di

realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a

ciascuna regione e provincia autonoma, in modo da consentire la visibilità

dell’offerta sia per il sistema pubblico che privato accreditato. Tale piattaforma

avrà inoltre l’obiettivo di monitorare costantemente le prestazioni in lista

d’attesa sul territorio nazionale, orientando la programmazione dell’offerta

attraverso la verifica puntuale e aggiornata delle agende disponibili, delle

agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi

interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), consentendo inoltre

il monitoraggio dei tempi d’attesa per classi di priorità nel rispetto dei Rao e

dei principi di appropriatezza prescrittiva.

Il decreto prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati

ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione (Cup),

che è unico a livello regionale o infra-regionale. All’interno di esso gli

erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono

garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni

effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie.

Oltre alla centralizzazione delle agende è stato attivato un sistema di

remind/disdetta della prenotazione per ricordare all’assistito la data di

erogazione della stessa e consentirgli di confermare o cancellare la

prenotazione almeno nei due giorni lavorativi antecedenti, anche in modalità

da remoto. Nel caso in cui il paziente non si presenti senza giustificata

disdetta, salvo casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, potrebbe

essere tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo,

anche se fosse esente, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla

fascia di reddito più bassa.

Il nuovo decreto ribadisce all’art. 3, comma 9, l’assoluto divieto per le aziende

sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione. Se i

tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel PNGLA 2019-2021 non

possono essere rispettati, le direzioni generali aziendali devono garantire

l’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo dell’attività liberoprofessionale intramuraria o del sistema privato accreditato. I direttori generali

delle aziende sanitarie hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto della

disposizione, soprattutto ai fini dell’azione disciplinare e di responsabilità

erariale nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile la mancata erogazione

della prestazione nei confronti dell’assistito.

Il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal

SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto

controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune

prestazioni di specialistica ambulatoriale (69 in totale, divise in 14 visite e 55

esami strumentali) e altre in regime di ricovero (17 in totale) per garantire

l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.

Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime

prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro

classi di priorità:

U – con attesa massima 72 ore;

B – con attesa massima 10gg;

D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami diagnostici;

P – con attesa massima 120gg

Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato

tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista

d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo

ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può,

inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di

prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente

all’inserimento. Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che

corrispondono ad altrettante attese massime:

A – con attesa massima 30gg;

B – con attesa massima 60 gg;

C – con attesa massima 180gg;

D – con attesa massima 12 mesi.

Una delle indicazioni del nuovo PNGLA (al punto 13) è relativa alle visite di

controllo e disciplina che le strutture che hanno in carico il paziente devono

provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in

un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le

priorità e le esigenze cliniche

Quando ci si trova di fronte ad una lista bloccata suggeriamo di:

1. Segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale alla Direzione

Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della Regione;

2. Chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la

prestazione.

In caso di superamento dei tempi massimi per visite o esami, suggeriamo di

inviare la richiesta all’azienda sanitaria di riferimento per chiedere

l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la

prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o

autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket.

È bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le

condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l’impossibilità di ottenere il

diritto quando si contatterà la ASL successivamente.

Nel caso in cui l’azienda sanitaria locale non rispetti i tempi previsti per la

visita e/o esame specialistico asserendo che non c’è disponibilità e non viene

fornita l’alternativa intramuraria, ciò che suggeriamo di fare è di inviare una

richiesta via PEC per chiedere all’azienda sanitaria locale l’attivazione del

“Percorso Tutela” previsto ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. n.

124/1998, nel quale si prevede il diritto per il cittadino ad ottenere la

prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria.

Nel caso di tempi eccessivi per le visite di controllo, invece, si consiglia di

inviare una richiesta all’azienda sanitaria o all’azienda ospedaliera di

riferimento per chiedere che, in ottemperanza del nuovo decreto sulle liste

d’attesa venga riconosciuta la possibilità di continuare a essere seguiti nel

percorso di monitoraggio iniziato con gli specialisti della struttura, in modo da

continuare a essere seguiti nel percorso di cura.

Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici è

consigliato inviare una richiesta all’azienda sanitaria di riferimento o

all’azienda ospedaliera per chiedere il rispetto dei tempi massimi previsti e

l’erogazione della prestazione.

Se si decide di recarsi solo ed esclusivamente in una struttura, ma altre

strutture nella ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel

rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: è necessario attendere il

proprio turno. Il consiglio è quello di contattare sempre il CUP al fine di

individuare la struttura che eroghi la prestazione nel minor tempo possibile

oppure parlarne con il medico per valutare se le attese sono compatibili con le

proprie necessità.

Il dettaglio delle prestazioni individuate dal Piano Nazionale e le modalità di

erogazione dei servizi possono essere visionati nella sezione apposita del sito

web del Ministero della Salute, dove è contenuto il testo del nuovo PNGLA.

Per le disposizioni regionali è possibile consultare il sito web della Regione di

appartenenza o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASL.

Napoli, 23/05/2025

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo