Comune di Cervia. Celebrazioni 2 giugno 2025 Festa della Repubblica.

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 79° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1946-2025

Martedì 27 maggio

Ore 16.15 Incontro “Ravenna e dintorni: verso la Repubblica. Il breve e lungo cammino

dalla Liberazione al 2 giugno” Relatore Alessandro Luparini storico.

Biblioteca Maria Goia

Venerdì 30 maggio

Ore 18.00 Apertura mostra estemporanea d’arte “Festa della Repubblica”

A cura della Associazione culturale “Menocchio”

La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno tutte le sere dalle ore 18.00

Piazza Garibaldi

Lunedì 2 giugno

Ore 10.30 Commemorazione del 79° della Festa della Repubblica

Deposizione delle corone alla lapide di Giuseppe Mazzini nella facciata del

Palazzo comunale in Piazza Garibaldi e alla statua di Giuseppe Mazzini in

Piazzale Ascione viale Roma di fronte alla Scuola Pascoli, a cura

dell’Associazione Mazziniana Italiana.

Interventi del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli e di Isabella Ciotti

Presidente Associazione Mazziniana Italiana di Cervia.

Ritrovo in Piazza Garibaldi

Ore 15.00 Festa del 2 giugno per i bambini della scuola di Montaletto con mostra canti e

spettacoli.

Scuola primaria“M. Buonarroti” via Farneti,4 Montaletto di Cervia