(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 *CANNES, ALOISIO (M5S): “PALMA D’ORO A PANAHI SIMBOLO DI RESISTENZA E DI CORAGGIO

“Il riconoscimento attribuito al regista iraniano Jafar Panahi, insignito della Palma d’oro 2025 a Cannes, rappresenta non solo un merito artistico di straordinaria levatura, ma anche un simbolo di resistenza e di coraggio contro le ingiustizie più profonde. Panahi ha dedicato la sua vita a denunciare le oppressioni e le violazioni dei diritti umani nel suo paese, dunque la sua storia è un esempio di come il talento e la determinazione possano sfidare le ingiustizie più oscure, spesso pagando un prezzo altissimo. La sua detenzione, le restrizioni imposte alla sua libertà di espressione e le persecuzioni subite sono la testimonianza di un regime che tenta di zittire la voce di chi osa opporsi. Nonostante le difficoltà, Panahi ha continuato a creare e a diffondere il suo messaggio attraverso opere realizzate clandestinamente, simbolo di una lotta silenziosa ma potente. La sua vittoria è un richiamo forte affinché la comunità internazionale continui a fare pressione affinché regimi oppressivi rispettino la dignità e la libertà di ogni individuo. Confido che questo riconoscimento possa contribuire a rafforzare la voce di chi lotta quotidianamente per i propri diritti, non solo in Iran, ma in ogni angolo del pianeta dove l’ingiustizia e la repressione tentano di soffocare le libertà fondamentali. Che questa vittoria possa essere un faro di speranza e di resistenza per tutti coloro che ancora lottano per un mondo più giusto e libero”.

Così in una nota la senatrice Vincenza Aloisio.

