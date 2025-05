(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 APPENDINO (M5S): MELONI SI ERIGE A PONTIERA USA-UE, MA TRUMP INTANTO ANNUNCIA DAZI AL 50%

Roma, 25 mag. – “Da giorni Meloni si erige a pontiera tra Stati Uniti ed Europa e il risultato quale è? Che Trump ha annunciato dazi al 50%. Il tutto dopo che Giorgia Meloni ha svenduto l’Italia agli Stati Uniti garantendo acquisto di gas più caro, quindi bollette più care per gli italiani, e più miliardi in armi. Insomma, abbiamo sei milioni di italiani non arrivano a mille euro di stipendio, i cittadini non riescono a curarsi, il caro-vita sta esplodendo e loro che fanno? Festeggiano il risultato di Moody’s. Una vergogna”. Così ai Tg la vicepresidente M5s Chiara Appendino.

