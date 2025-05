MODIFICA COMUNICATO PRECEDENTE, PER SCADENZA DOMANDE POSTICIPATA

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Fossacesia, Colonia Marina Summer Camp: al via le attività estive gratuite

per bambini e ragazzi

Il Comune di Fossacesia organizza la Colonia Marina Summer Camp, in

programma dal 30 giugno al 4 luglio, nell’area “Spiaggia per Tutti” sul

lungomare nord, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’iniziativa è rivolta a

bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni ed è completamente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi al Segretariato

Sociale del Comune di Fossacesia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00

alle ore 12:00. Le domande dovranno essere presentate entro il *15 giugno

2025. *

Dopo la colonia marina, prenderà il via anche il campus estivo L’Acchiappa

Bandiera, che si svolgerà, come negli anni passati con grande

partecipazione, al Parco dei Priori a San Giovanni in Venere, dal 9 al 27

giugno. Anche in questo caso, la partecipazione è gratuita.

“Nonostante i tagli ai fondi per alcuni servizi sociali dei Comuni,

l’Amministrazione Di Giuseppantonio continua a garantire attività di

qualità – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante

– che rappresentano un’opportunità importante per la crescita sociale dei

nostri giovani. Bambini e ragazzi possono stare insieme, fare amicizia e

vivere esperienze che promuovono socializzazione e inclusione.”

