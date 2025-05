(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 INFRASTRUTTURE, MORFINO (M5S): INTERROGAZIONE SU SCIPPO RISORSE MANUTENZIONE STRADE SICILIANE

ROMA, 24 MAGGIO 2025 – “Il Governo deve chiarire subito con quali criteri ha stabilito il taglio di circa il 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Per tale motivo, ho depositato un’interrogazione parlamentare. Si tratta di una scelta dissennata che avrà un grave impatto sulla sicurezza della circolazione, in una Regione dove le infrastrutture sono un colabrodo. A Matteo Salvini, il peggior ministro dei Trasporti di sempre, interessa più la propaganda del Ponte sullo stretto che la tutela della sicurezza delle strade italiane, soprattutto al Sud. Da Agrigento a Trapani, la scure sui fondi ha dell’incredibile. Salvini non venga a raccontarci balle: carta canta. Questo Governo fa solo becera propaganda: per risultati concreti attendiamo ancora dopo due anni e mezzo. Sono senza vergogna”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S Daniela Morfino.

