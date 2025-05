(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 GIUSTIZIA, MAIORINO (M5S): SU SEPARAZIONE CARRIERE PRONTI A TUTTO PER FERMARE DESTRA

ROMA, 24 MAGGIO 2025 – “Sulla legge che stravolge l’organizzazione e l’indipendenza della magistratura l’atteggiamento della destra è inaccettabile. Siamo davanti all’ennesima forzatura di un Governo che da due anni e mezzo umilia il Parlamento. Accelerazioni in tal senso da parte del tragico duo Meloni-Nordio per andare in Aula a giugno calpestano non solo le opposizioni ma persino gli stessi parlamentari di maggioranza, ridotti a semplici schiaccia bottoni. Tirino fuori un po’ di dignità, se ce l’hanno. La nostra battaglia per fermarli continua dentro e fuori dal Parlamento”. Lo afferma in una nota la vicecapogruppo del M5S al Senato Alessandra Maiorino.

