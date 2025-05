Coppa del Mondo – Davide Di Veroli sul podio nella spada maschile in Francia. Tra Cina e Spagna sfiorate altre 4 medaglie

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

SAINT MAUR – Un grande Davide Di Veroli conquista la medaglia di bronzo

a Saint Maur, nello storico “Challenge Monal”, la più prestigiosa tappa

del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile. Per lo spadista

romano delle Fiamme Oro si tratta del nono podio in carriera nel

circuito iridato, il quarto di questa stagione da protagonista che lo

aveva già visto vincere a Heidenheim e salire sul terzo gradino a

Marrakech e Doha. Ottima prestazione anche per Andrea Santarelli, che ha

chiuso in ottava posizione, sfiorando l’accesso alla zona medaglia.

La cavalcata verso il podio di Davide Di Veroli è iniziata con la

vittoria sul ceco Cupr (15-11), seguita da una netta affermazione sullo

statunitense Feinberg (15-5). Negli ottavi di finale l’azzurro ha

superato il giapponese Minobe per 12-11 e, ancora per una sola stoccata,

ha conquistato il quarto di finale contro un altro nipponico, Masaru

Yamada, battuto 7-6 in un assalto che ha garantito al romano la certezza

della medaglia.

Lo stop è arrivato solo in semifinale contro il francese Gaetan Billa,

che si è imposto per 15-7 in un match che non toglie nulla alla

brillante prestazione di Di Veroli, chiusa con una prestigiosa medaglia

di bronzo.

Nella gara vinta, dopo un derby in finale tutto in casa Francia, da

Alexandre Bernadet, è arrivato anche il podio sfiorato da Andrea

Santarelli. L’atleta umbro delle Fiamme Oro, partito dalle

qualificazioni-maratona del venerdì (oltre 350 partecipanti), ha

eliminato in avvio di giornata la testa di serie numero 1, l’ungherese

Siklosi, con un convincente 15-12. Nel turno successivo si è imposto per

15-11 sul canadese French, quindi ha superato il compagno di squadra

Gianpaolo Buzzacchino nel derby italiano degli ottavi, chiuso 15-10.

Secondo miglior azzurro del “Challenge Monal” 2025, Santarelli si è

fermato ai piedi del podio contro il francese Billa, sconfitto 15-11, ma

ha comunque chiuso la sua prova con un significativo 8° posto.

Tra i migliori 16 anche Gianpaolo Buzzacchino, classificato 12° dopo il

confronto interno con Santarelli. A seguire Simone Mencarelli (29°) e

Matteo Galassi (52°).

Sotto gli occhi del Presidente federale Luigi Mazzone, presente a Saint

Maur al fianco della delegazione degli spadisti azzurri, la giornata

individuale ha regalato all’Italia una prova complessiva più che

positiva, in attesa di domani, quando la tappa francese si concluderà

con la gara a squadre. Il quartetto azzurro in pedana sarà composto da

Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti.

TRE SPADISTE SFIORANO IL PODIO A WUXI

Finisce con tre azzurre a un passo dal podio la prova individuale di

Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi. Piazzamento tra le “top 8”

per Sara Maria Kowalczyk (5^), Roberta Marzani (7^) e Gaia Caforio (8^),

tutte fermatesi a poche stoccate dalla zona medaglie in una gara in cui

sono state ben cinque spadiste italiane tra le migliori 16, con Giulia

Rizzi e Alberta Santuccio uscite negli ottavi di finale.

La giornata di Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Gaia Caforio è

iniziata con i successi, nel tabellone da 64 rispettivamente sulla

svizzera Bos (15-8), sulla cinese Tang (15-6) e sulla statunitense

Fallon (13-9). Le tre azzurre hanno proseguito il loro percorso battendo

l’ungherese Kardos (15-12), un’altra cinese, Yu (15-12) e l’americana

Nixon (15-9). Negli ottavi di finale la campana dell’Esercito si è

imposta sulla magiara Muhari (15-14), la lombarda (anche lei portacolori

dell’Esercito) ha avuto la meglio (7-6) sulla francese Vanryssel mentre

la piemontese dell’Aeronautica ha battuto nel derby azzurro Giulia Rizzi

con il punteggio di 8-7. Lo stop per le tre azzurre è arrivato nei

quarti dove Sara Maria Kowalczyk è stata superata 15-10 dall’ucraina

Kharkova, chiudendo 5^, Roberta Marzani è stata battuta per 10-9 dalla

coreana Song, classificandosi 7^, mentre Gaia Caforio ha ceduto 14-9

contro la cinese Xu concludendo in 8^ posizione.

A seguire, in classifica, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio

rispettivamente 9^ e 10^. Ha chiuso 19^ Rossella Fiamingo, fermatasi ai

sedicesimi con Alessandra Bozza (31^) e Nicol Foietta (32^),

precedentemente era uscita Lucrezia Paulis (38^).

Domani l’ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di spada

femminile a Wuxi con la competizione a squadre. L’Italia, numero 1 del

tabellone, salirà in pedana con il quartetto composto da Rossella

Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk.

LO SCIABOLATORE GALLO 8° A MADRID

Michele Gallo si è fermato nel match per la medaglia, chiudendo ai piedi

del podio nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di

sciabola maschile a Madrid. Stop nei quarti e 8° posto finale per il

carabiniere classe 2001, che dà continuità alla sua positiva stagione

internazionale con il suo terzo piazzamento tra i “top 8” (incluso

l’argento del Trofeo Luxardo).

La giornata di Michele Gallo è iniziata con il successo nel turno da 64

nel derby azzurro contro Mattia Rea per 15-10. Nel turno dei 32 lo

sciabolatore del Centro Sportivo Carabinieri si è imposto sul coreano

Park con il punteggio di 15-13 e successivamente ha battuto d’autorità,

con il risultato di 15-7, il romeno Teodosiu negli ottavi di finale. Lo

stop per Gallo è arrivato nel match valido per una medaglia contro il

turco Yildrim che si è imposto 15-2 decretando l’8° posto finale del

migliore degli azzurri in gara oggi nella capitale spagnola.

Così gli altri italiani: 24° Giacomo Mignuzzi, 28° Matteo Neri, 33° Luca

Curatoli, 50° Pietro Torre, 54° Cosimo Bertini, 58° Mattia Rea, 59°

Marco Mastrullo, 60° Edoardo Reale.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid si

chiuderà con prova a squadre: il quartetto dell’Italia del CT Andrea

Terenzio che sarà composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri

e Pietro Torre. —

