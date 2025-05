(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

NUCLEARE, M5S: PER GERMANIA ‘INSOSTENIBILE’ MA URSO E FRATIN NE DISCETTANO COME FOSSERO AL BAR

ROMA, 23 mag. – “Nel giorno in cui il ministro dell’Ambiente tedesco Carsten Schneider spiega chiaro e tondo come ad oggi sia impossibile includere il nucleare tra le fonti di energia “sostenibili”, l’Italia è costretta ad ascoltare le chiacchiere da bar del tandem Urso-Pichetto Fratin. I due non fanno altro che discettare di reattori, di nucleare “pulito”, di investimenti da fare. Urso poi è spassoso: arrivando a Trento si è accorto che la Spagna paga l’energia meno di noi, e che il costo di luce e gas in Italia zavorra l’industria e grava sulle famiglie. Ma va? E’ tutto fiabesco: i ministri che ci hanno detto che andava tutto bene, oggi scoprono l’emergenza. Non solo: il governo che ha racimolato la miseria di tre miliardi per lo striminzito e inutile dl Bollette, vuole propinarci reattori nucleari qua e là che costano dieci miliardi l’uno. Sembra un film di fantascienza. In attesa del nucleare “fantasy”, non sia mai che si faccia un pensierino alle rinnovabili. Per l’esecutivo Meloni molto meglio il costoso gas liquido naturale di Trump, tanto pagano gli italiani”. Così in una nota le deputate M5s Emma Pavanelli e Ilaria Fontana, capogruppo rispettivamente nelle commissioni Attività Produttive e Ambiente a Montecitorio.

