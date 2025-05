(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 FALCONE, M5S: SILENZIO ANTICIPATO TORTO A GIOVANI E LORO PASSIONE AUTENTICA

ROMA, 23 maggio – “E’ francamente incomprensibile l’anticipo del minuto di silenzio tenuto oggi davanti all’albero Falcone in memoria della Strage di Capaci. Non era mai successo. In tantissimi lì presenti ci siamo stupiti. E’ invece più che comprensibile la sincera rabbia dei tanti studenti e delle associazioni dell’antimafia sociale che oggi in giro per Palermo hanno dato una formidabile prova di autentica passione per la legalità e per la giustizia. Già due anni fa al corteo dei giovani fu impedito bruscamente di raggiungere via Notarbartolo. Quest’anno invece i ragazzi, loro malgrado, sono arrivati a cerimonia frettolosamente ed inaspettatamente conclusa. Perché fare un simile torto a chi voleva commemorare Giovanni Falcone con autentico coinvolgimento? I ragazzi, la vera speranza per il futuro dell’antimafia pura e sincera, hanno subito un torto. La loro rabbia va ascoltata, non allontanata. Una ragazza amareggiata ha detto: ‘Siamo qui per ricordare e non siamo stati accolti’. Questa è una sconfitta”.

Lo affermano i deputati palermitani del M5S Valentina D’Orso e Davide Aiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle