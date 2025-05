(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 RICCIARDI (M5S) A TAJANI: FACILE È STARE A GUARDARE E FAR FINTA DI NIENTE

“Si fa veramente fatica a capire di quali risultati si vanti Tajani. Davanti a se’ e alla sua inadeguatezza ci sono quasi 60 mila morti e il 93% di bambini che rischiano di morire di fame o di malattie. Facile non è mettersi una Kefiah, ma stare seduti a guardare mentre si consuma un genocidio. Tajani si è rifiutato di riconoscere lo Stato Palestinese, di ritirare l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, di sanzionare il governo di Netanyahu, di smetterla di vendere armi a Israele. Tajani prima di prendersela con le opposizioni dovrebbe prendersela con se stesso. Su tutti i morti in Palestina c’è anche la firma del suo governo”.

Lo afferma Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

