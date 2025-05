(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

Restauro del prospetto meridionale del Castello Carlo V

Approvata la Delibera di Giunta per il progetto di fattibilità tecnico economica

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia e l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci comunicano che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 14 maggio 2025, il Comune di Monopoli ha approvato la scheda tecnica e il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro del prospetto sud del Castello Carlo V, per un importo complessivo di 305.000 euro.

Il progetto, elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato dall’architetto Piernicola Cosimo Intini, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione di uno dei simboli storici della città, proseguendo gli interventi già eseguiti sui prospetti Ovest-Sud-Ovest e Ovest-Nord-Ovest.

L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza delle superfici murarie, analizzandole alla luce delle trasformazioni storiche e delle attuali condizioni di degrado. Le indagini preliminari hanno evidenziato criticità che rendono necessario un intervento tempestivo, non solo per conservare il bene monumentale, ma anche per garantire la sicurezza in un’area fortemente frequentata da cittadini e turisti, nel cuore del centro storico.

Il progetto si basa su accurate analisi diagnostiche e studi d’archivio, utili a definire le azioni conservative più adeguate. Particolare attenzione sarà riservata al torrione circolare – unico accesso ai piani superiori del Castello – e ai contrafforti adiacenti, dove il deterioramento delle malte ha provocato rischi di instabilità.