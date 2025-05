(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

Prospero Fest 2025: sei serate di libri, idee e grandi ospiti

Dal 13 al 18 giugno, il Porto Antico si trasforma in un grande palcoscenico culturale

Torna anche nel 2025 il Prospero Fest, giunto alla sua settima edizione, con sei serate di incontri, dialoghi e presentazioni che trasformeranno il Porto Antico di Monopoli in un punto di riferimento per chi ama leggere, riflettere, confrontarsi. Organizzato dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, il festival è stato nuovamente selezionato tra i cinquanta più rilevanti a livello nazionale dal progetto “Luci sui Festival” promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino.

Dal 13 al 18 giugno 2025, dodici ospiti tra scrittori, giornalisti e intellettuali si alterneranno sul palco per parlare di attualità, informazione, geopolitica, giovani e memoria, con appuntamenti sempre divisi in due momenti, alle ore 19:00 e alle ore 21:00 .

Venerdì 13 giugno si parte con Matteo Bassetti, che presenta Essere medico. Come l’empatia aiuta a guarire, in dialogo con Maria Rosa Giangrande. A seguire, Nicola Lagioia terrà una lectio magistralis dal titolo Leggere oltre la fine del (nostro) mondo, presentato da Rosanna Perricci.

Sabato 14, alle 19:00, Enrico Galiano parlerà ai più giovani con Meglio veri che perfetti. Crescere secondo la propria vocazione, presentato da Alessandra Dalena. Alle 21:00 sarà la volta di Franco Arminio e del suo nuovo libro Caraluce. Atlante dei paesi invisibili, in dialogo con Mario Valentino.

Domenica 15 si aprirà con Giuseppe Cruciani, autore di Via Crux. Contro il politicamente corretto, che converserà con Francesco Pepe. In serata, Sigfrido Ranucci presenterà il suo libro La scelta, accompagnato da Sergio Rizzo.

Lunedì 16 alle 19:00, Stefania Craxi racconterà la propria vita tra affetti e politica con All’ombra della storia, in dialogo con Stefania Allegretti. Alle 21:00, Gino Cecchettin presenterà Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, dialogando con Rosanna Perricci e Mario Valentino.

Martedì 17, doppio appuntamento con l’attualità. Alle 19:00 Giuliana Sgrena presenterà Me la sono andata a cercare, con Antonella Alba. Alle 21:00, Gad Lerner discuterà del conflitto in Medio Oriente e della sua identità ebraica nel libro Gaza, odio e amore per Israele, dialogando con Lino Patruno.

Infine, mercoledì 18, chiusura con due incontri sul ruolo dell’informazione. Alle 19:00, Roberta Rei parlerà del suo impegno giornalistico con Giornalismo d’azione, il dovere di raccontare, la necessità di agire, moderata da Sandro Scarafino. Alle 21:00, una conversazione “a due voci” con Dario Vergassola e Giuseppe Brindisi affronterà il tema Esiste una Zona Bianca nell’informazione?

Tutti gli eventi si svolgono presso il Porto Antico di Monopoli, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.