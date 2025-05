(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 PRESENTATO IL “DERBY DEI CAMPIONI”:MARTEDì 27 MAGGIO AL MARADONA ARTISTI E CAMPIONI DELLO SPORT IN CAMPO PER LA SOLIDARIETA’

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli- Martedì 27 maggio 2025, ore 20,45

Sport, spettacolo e solidarietà: presentato al Maschio Angioino Il Derby dei Campioni, evento in programma martedì 27 maggio (ore 20,45) allo Stadio Maradona di Napoli che unisce il grande calcio alla solidarietà, alla legalità e alla promozione di valori fondamentali come l’inclusione e il rispetto. L’iniziativa vedrà in campo numerosi artisti, calciatori e protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport impegnati a favore della Fondazione Santobono Pausilipon, eccellenza pediatrica del Sud Italia che ogni giorno accoglie e cura bambini con professionalità e dedizione, e della ⁠Fondazione Unica – Unione nazionale italiana della cultura antimafia, impegnata in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata attraverso progetti di educazione alla legalità e sostegno ai più vulnerabili. A questi due enti saranno devoluti totalmente in beneficenza i fondi raccolti dall’iniziativa.

A scendere in campo saranno due squadre: Napoli – Il Derby dei Campioni contro Italian Legends – FC Zeta Milano. Quest’ultima, squadra di terza categoria nata nel 2024, è anche un vero e proprio fenomeno mediatico capace di aggregare, attraverso una forte presenza sui social media, un’audience pari a quella di alcune squadre di Serie A grazie ai talent che la gestiscono e la compongono e al team di rilievo che genera contenuti dalle partite e dalle attività della squadra. Fondatore e presidente di FC Zeta Milano è ZW Jackson, youtuber da un milione di iscritti punto di riferimento nel calcio per un target under 25.

Protagonisti in campo saranno campioni, ex calciatori, artisti e personaggi dello spettacolo tra cui Alfonso Camorani, Angelo Pagotto, Marco Maddaloni, Ciro Giustiniani, Nicola Caramiello, Ciccio Caputo, Francesco D’Alessio, Andrea Conti, Stefano Sorrentino, Nicola Legrottaglie, Gianfranco Gallo, Gianluca di Gennaro, Marco Lanzuise, Luciano Marangon, Ciccio Merolla, Ludo Brusco Mr Hyde, Gaetano Migliaccio, Enrico Tijiani, Mariano Bruno, Emmanuele Matino, Mimmo Montuori, Salvatore Turco, Peppe Laurato, Antonio Ottaiano, Aurelio Fierro, Sergio Sivori, Veronica Maya, Giovanna Sannino, Elena Starace e tanti altri.

Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione gli organizzatori dell’iniziativa Massimo Scherillo (Saxsum events) e Giuseppe Angioletti (AG eventi), Giuseppe Papaccio (Aics), l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli Salvatore Guangi, il fondatore di Unica – Unione nazionale italiana della cultura antimafia e consigliere comunale Catello Maresca e il direttore della Fondazione Santobono Pausillipon Flavia Matrisciano. Presenti inoltre, fra i tantissimi che saranno al Maradona il 27 maggio, Jedà (ex attaccante del Cagliari e oggi capitano della FC Zeta Milano), il campione di Judo Marco Maddaloni, fra gli artisti Jerry Gallo, in rappresentanza dell’intera famiglia Gallo di eccellenza del teatro e dello spettacolo italiano, Devil A (rapper campano venuto alla ribalta da Amici che interpreterà il suo brano “Incredibile” sul tema di grande attualità del body shaming), il dj cantautore Nox, protagonista del Sanremo music awards; il cantante e figlio d’arte Francesco Da Vinci, l’attrice di Gomorra e Mare fuori Elena Starace, Raffaella Ambrosino (soprano che interpreterà l’inno nazionale italiano prima del calcio d’inizio del Derby dei Campioni); l’attrice e digital creator Mirea Flavia Stellato e gli youtuber Fius Gamer e Shaleboom.

L’evento sarà oggetto di riprese televisive e trasmesso successivamente su Dope+, un’esclusiva Prime video, con Ugo Autuori regista della partnership. Conduttrice e curatrice dello speciale tv per Dope+ sarà Cinzia Profita.

“Il Derby dei Campioni – spiegano Massimo Scherillo e Giuseppe Angioletti – è un vero e proprio manifesto di valori: oltre a regalare un grande spettacolo, l’iniziativa ha la mission di sensibilizzare il pubblico su temi di fondamentale importanza quali ⁠la lotta alla violenza sulle donne e l’inclusione sociale, opportunità per i giovani affinché lo sport diventi strumento di crescita e speranza; e ancora la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata, affinché calcio e sport siano veicoli di giustizia. Il valore di questa iniziativa è stato riconosciuto da importanti istituzioni che hanno concesso il loro sostegno come il Comune di Napoli e il Provveditorato agli Studi, che favorirà il coinvolgimento degli studenti in un percorso educativo. Anche le istituzioni calcistiche hanno espresso grande interesse per il Derby dei Campioni riconoscendolo come un’occasione di rilievo per celebrare i valori autentici del calcio”.

“Lo sport – afferma Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli che ha concesso il patrocinio all’iniziativa – è uno strumento di fondamentale importanza soprattutto dal punto di vista educativo e formativo. Sono una delle più grandi tifose del Napoli, ma sono anche altrettanto fortemente convinta che lo stadio non debba essere utilizzato solo per le partite di campionato, anzi: deve diventare un veicolo di promozione e sviluppo sociale”.

Per Givova, sponsor tecnico, intervengono il Presidente Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico: “Siamo orgogliosi – spiegano – di supportare una iniziativa che celebra sport, legalità, spettacolo e inclusione. Lo sport è un linguaggio universale, capace di unire generazioni, territori e culture diverse. Questa iniziativa incarna pienamente i nostri valori aziendali: crediamo in uno sport che sia incontro, veicolo di messaggi positivi, che parli ai giovani e unisca popoli e generazioni. Givova, attraverso il suo impegno, continuerà a sostenere progetti che coniugano sport, spettacolo e solidarietà”.

Il Derby dei campioni, con calcio d’inizio fissato alle 20:45, sarà arricchito da momenti di spettacolo con l’esibizione dell’Orchestra a Fiati del Liceo Margherita di Savoia di Napoli, che renderà solenne l’ingresso in campo delle squadre, e uno show musicale con esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale tra il primo e il secondo tempo.

L’iniziativa organizzata da Massimo Scherillo e Giuseppe Angioletti ha ottenuto la collaborazione di un ampio network di realtà locali e nazionali che hanno creduto nel valore di questo appuntamento offrendo il proprio contributo per la sua realizzazione. Sponsor tecnico ufficiale sarà Givoa, mentre per le premiazioni sono state realizzate targhe artistiche uniche a cura dell’artista Sharon.

Biglietti, costo 5 euro + 2 euro di prevendita (posti non numerati)

Disponibili e acquistabili presso il CAF Patronato, Via Filippo Illuminato 11, Napoli

SPONSOR TECNICO: GIVOVA

SPONSOR: LIBERTY CITY FUN – PICCOLO SUPERMERCATI – AISTOUR KENNEDY TRAVEL – ZURICH BANK – SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI ROMA – GRAND HOTEL SERAPIDE – MENTALITY TATTOO – HOTEL GLI DEI – FRESCO DI STAMPA – GO2 – ARMONIA AGENZIA DI COMUNICAZIONE – DAMA ASSISTENZA STAMPANTI – ZUCCHERO E VANILLA – LA BEVANDA DEL RE – MULTICENTER SCHOOL – DA MARIO CATERING – IRTET SERVICE SRL E I CAPORALE – L’UNIONE CHE FA LA PIZZA – SC TRASPORTI DEPOSITI E LOGISTICA

PARTNER: SDA EVENTS – LA ROSA BIANCA – LEONE D’ORO – LG5 – ZTL – NADIA BRAVO MANAGEMENT – GUARDATECI NEGLI OCCHI – ENTRE CAUSAS – ZEBBY ANIMATION – SCOFIELD GROUP 2.0 – MAMA INES – URBANISTICAMENTE – MOROSINI – BAHIA – LOMAR AGENZIA MULTISERVIZI – LEX NEAPOLIS

Fotogallery: https://we.tl/t-JsenAQs9DhVideogallery: https://we.tl/t-kbTKsm7gif