Roma, 21 Maggio 2025

Wed 21 May 2025

comunicato stampa, mercoledì 21 maggio 2025

L’Italia delle aree interne si dà appuntamento a Orsara di Puglia (Fg)

Ben 24 relatori da tutta Italia tra sindaci, giornalisti, scrittrici e scrittori, medici, economisti, storici e docenti

‘Paese dell’Orsa” scelto per il focus nazionale su “Le aree interne: risorse e valori dell’Italia silenziosa”

Dalla Carta di Calenella ai temi che uniscono Puglia, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e l’intero paese

ORSARA (Fg) – L’Italia delle aree interne si è data appuntamento a Orsara di Puglia. Ben 24 relatori, tra giornalisti, sindaci, scrittrici e scrittori, medici, economisti, storici e docenti universitari saranno protagonisti di un’intera giornata di confronto sul macro-tema de “Le aree interne: risorse e valori dell’Italia silenziosa”. L’evento si svolgerà domenica 25 maggio, a partire dalle ore 10, nell’aula consiliare di Orsara di Puglia, nell’ambito della Sedicesima Adunanza della Carta di Calenella, mettendo significativamente insieme non solo le aree interne di Gargano, Monti Dauni, ma anche quelle di regioni come Lazio, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, rappresentati dalle relatrici e dai relatori nei propri interventi.