Incontro con la stampa per chiusura della campagna elettorale

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Taranto, 21 maggio 2025 – Si terrà venerdì 23 maggio, alle ore 10.00, la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Luca Lazzàro. L’incontro con la stampa avverrà in Via Di Palma 69, presso il quartier generale di Luca Lazzàro.

L’evento vedrà la partecipazione del candidato sindaco Luca Lazzàro e dei rappresentanti di tutti i partiti che compongono la coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati- Lazzàro Sindaco e Partito Liberale Italiano. Saranno presenti anche parlamentari e consiglieri regionali a sostegno della sua candidatura. Durante la conferenza, il candidato sindaco Luca Lazzàro illustrerà le linee programmatiche finali e i punti chiave della sua proposta per il futuro di Taranto, ripercorrendo i momenti salienti di una campagna elettorale all’insegna del dialogo con i cittadini. Sarà un’occasione per ribadire l’impegno della coalizione a costruire una Taranto più dinamica, sicura e prospera.

“Affronteremo insieme le sfide che ci attendono, con la determinazione e la visione necessarie per ridare a Taranto il ruolo che merita,” dichiara Luca Lazzàro. “Questa conferenza stampa non è solo la chiusura di un percorso, ma l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra città, che vogliamo scrivere con la partecipazione di tutti i tarantini.”

Luca Lazzàro

