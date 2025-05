(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): MUSUMECI VENGA SUBITO IN PARLAMENTO, CITTADINI MERITANO SERIETÀ

Roma, 21 mag. – “Abbiamo appena depositato una richiesta di informativa urgente in Aula al Ministro Musumeci. Dopo il vergognoso pasticcio sullo ‘stato di emergenza’ per i Campi Flegrei, il Parlamento e soprattutto il territorio meritano chiarezza. Prima l’annuncio, poi la marcia indietro, poi la storia delle lettere anonime: tutto condito da silenzi, imbarazzo e confusione. È una gestione inaccettabile di una situazione estremamente delicata, che riguarda la sicurezza e la vita di migliaia di persone. Musumeci deve venire in Aula a riferire, non solo per rispetto delle istituzioni, ma anche per dare risposte chiare ai tanti cittadini e comitati che da mesi chiedono soluzioni concrete e interventi immediati. La misura è oramai colma: non servono teatrini, ma trasparenza, competenza e responsabilità.”

Così in una nota il deputato flegreo M5S Antonio Caso.

