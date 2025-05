SANITÀ, QUARTINI (M5S): “GRAVE PROPAGANDA ANTISCIENTIFICA GOVERNO SU OMS”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. – “Credo sia estremamente grave la decisione del governo Meloni di astenersi sul cosiddetto ‘accordo pandemico’ dell’Oms, il documento che parla di prevenzione, preparazione e risposta alle future minacce pandemiche. Dopo le sterili polemiche sull’eventuale fuoriuscita dell’Italia dall’Organizzazione mondiale della Sanità, il nostro esecutivo si schiera nella stessa posizione di Russia, Iran e Israele e contro i 124 Paesi che hanno approvato il documento. Come in ogni occasione pubblica, Meloni e i suoi non perdono l’opportunità di fare propaganda antiscientifica usando l’opposizione all’Oms, quando invece ne seguono le direttive per compilare il piano pandemico nazionale. È inaccettabile esporre il Paese all’isolamento internazionale sul piano scientifico per lisciare il pelo a una manciata di no vax. Il governo è assolutamente irresponsabile”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

