(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Proloco per l’arte. Sfumature e contrasti, percorsi di colore

La mostra di pittura, a cura di Elena Brilli, si svolgerà dal 23 maggio al 3 giugno nella galleria della Sala Banti

Nell’ambito della rassegna “Pro loco per l’arte”, il Comune di Montemurlo, la Pro Loco e il gruppo di artisti montemurlesi Amo Art promuovono “Sfumature e contrasti: percorsi di colore”, la bella mostra a cura di Elena Brilli, che si apre nella galleria della Sala Banti ( piazza della Libertà – Montemurlo) venerdì 23 maggio per chiudersi il prossimo 3 giugno. In mostra le opere di Luciano Baglioni, Catia Massai, Sipontina Paloscia, Alessandro falconi, Enzo Mazzanti, Marzia Gori, Pierugo Cespoli, Elena Brilli, Brunella Innocenti, Ilaria Radicchi, Francesca Berti, Manuela Romanelli, Maria Teresa Paoletti, Daniela Fusi, Marco Santi e Rosalia Faraci. Dalle ore 17 alle 20 dei giorni 24,25 e 31 maggio e 1 e 2 giugno sarà possibile incontrare direttamente gli artisti presenti in mostra. L’ingresso all’esposizione è libero e gratuito.

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo