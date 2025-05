(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 MO, M5S: TORNA ASSE CRIMINALE ROMA-BERLINO

Roma, 20 maggio – “Italia e Germania hanno votato contro la revisione dell’accordo di associazione Israele-Ue per la violazione dell’articolo 2 sul rispetto dei diritti umani è una vergogna. E’ il ritorno dell’asse criminale Roma-Berlino, con il paradosso storico che i comuni sensi di colpa del passato motivano oggi il sostegno a nuovi orrendi crimini contro l’umanità. Meloni venga a spiegare agli italiani le ragioni di questa indegna posizione che pone nuovamente l’Italia fiori dal consesso europeo delle nazioni rispettose dei diritti umani”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S Francesco Silvestri, capogruppo in Commissione Esteri Camera, Pietro Lorefice, capogruppo in Commissione Politiche Ue Senato e Filippo Scerra, capogruppo in Commissione Politiche Ue Camera.

