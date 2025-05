(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

MO, M5S: ITALIA NON FINANZI GENOCIDIO GAZA

Sospendere programma militare Difesa con Israele

Roma, 20 maggio – “Mentre a Gaza il criminale governo di Netanyahu prosegue il genocidio dei palestinesi, il governo Meloni non solo non si associa all’avvertimento di Gran Bretagna, Francia e Canada – che hanno minacciato Israele di azioni concrete (sanzioni) se non ferma l’offensiva a Gaza, dicendosi determinati a riconoscere lo Stato di Palestina – ma continua a finanziare il complesso militare-industriale dello Stato di Israele e quindi il genocidio in corso a Gaza. Oggi in Commissione Difesa alla Camera si vota il parere sulla richiesta del governo di acquistare radar e altri apparati tecnologici prodotti dall’azienda israeliana Elta Systems controllata dalla Israel Aerospace Industries, il colosso industriale militare dello Stato di Israele. Tecnologie volte a completare la conversione della flotta Gulfstream G500 dell’Aeronautica Militare in aerei spia e per la guerra elettronica. Giudichiamo la tempistica di questo programma scandalosamente inopportuna e per questo abbiamo chiediamo di sospenderlo fino a quando Israele non fermerà i suoi crimini di guerra e contro l’umanità a Gaza. Il Movimento 5 Stelle chiede che l’Italia metta in atto una moratoria totale sulla compravendita di armamenti con Israele finché non fermerà il genocidio del popolo palestinese”.

Lo affermano i parlamentari M5S della Commissione Difesa di Montecitorio: il capogruppo Marco Pellegrini e i deputati Vittoria Baldino e Arnaldo Lomuti.

