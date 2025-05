Il Terzo Forum sugli Investimenti apre nuove prospettive immobiliari nell’ambito della 20ª Oman Real Estate Conference and Exhibition

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Muscat – Il Terzo Forum sugli Investimenti ha ufficialmente preso il via oggi nell’ambito della 20ª edizione dell’Oman Real Estate Conference and Exhibition e della Design and Build Week, presso l’Oman Convention and Exhibition Centre. L’evento ha attirato una vasta partecipazione di investitori locali e internazionali, esperti di sviluppo urbano e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

L’obiettivo centrale del forum è quello di evidenziare le opportunità di investimento nei progetti urbani futuri, rafforzare le partnership strategiche tra il settore pubblico e quello privato, e attirare capitali che sostengano uno sviluppo urbano sostenibile in linea con i pilastri di Oman Vision 2040.

Durante la sessione di dialogo, moderata dalla nota media personality Lojain Omran, leader del settore e investitori hanno discusso tre assi principali:

Componenti geografiche e infrastrutturali attrattive: È stato sottolineato il valore strategico della posizione geografica dell’Oman, insieme all’importanza di servizi logistici, portuali e delle zone franche per attrarre investimenti esteri. Settori emergenti e diversificazione economica: Il forum ha evidenziato le opportunità nei comparti turistico, tecnologico e immobiliare non petrolifero, illustrando come l’Oman si distingua dai mercati limitrofi per preparazione e visione. Stabilità e fiducia nel lungo termine: Si è discusso il ruolo delle partnership integrate e della governance nel creare un ambiente d’investimento stabile e attrattivo per progetti di lungo respiro.

Durante l’evento sono stati firmati numerosi accordi chiave:

L’aggiudicazione della gara d’appalto per il pacchetto A1 dei lavori di preparazione del sito nella Sultan Haitham City alla Al-Idrak Development Company (oltre 7 milioni di OMR).

alla (oltre 7 milioni di OMR). Un importante accordo di partnership tra Al-Edraak Group e Lux Collection per la realizzazione di un complesso alberghiero da 45 milioni di OMR nella stessa città.

e per la realizzazione di un complesso alberghiero da 45 milioni di OMR nella stessa città. L’aggiudicazione a Al Tasnim Projects Limited dei lavori di livellamento nella Thuraya City (oltre 7 milioni di OMR).

dei lavori di livellamento nella (oltre 7 milioni di OMR). Una gara per la supervisione tecnica dei lavori nella città di Thuraya a una società di consulenza ingegneristica (oltre 6 milioni di OMR).

La firma con Al Siyabi International Group per una fabbrica di elementi prefabbricati in calcestruzzo a Halban (2 milioni di OMR).

per una fabbrica di elementi prefabbricati in calcestruzzo a Halban (2 milioni di OMR). L’annuncio di una gara d’appalto internazionale per la consulenza ingegneristica e la progettazione del piano generale del progetto Jabal Al Aali.

Il forum si conferma come un momento cruciale per dare impulso allo sviluppo immobiliare integrato nel Sultanato, offrendo una piattaforma strategica per discutere nuove visioni, rafforzare la cooperazione tra stakeholder e facilitare l’attrazione di investimenti di qualità. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella più ampia strategia di diversificazione dell’economia omanita e nello sviluppo bilanciato tra i diversi governatorati.