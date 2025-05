(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 GIORNATA API, FONTANA (M5S): LORO MORIA È EMERGENZA PER EQUILIBRIO DI TUTTI

Roma, 20 mag. – “Forse non tutti sanno che dalla salute delle api dipende anche un terzo del cibo che mangiamo. Questo a testimonianza di quanto le api e gli altri impollinatori svolgano un ruolo essenziale per la tutela della biodiversità, le produzioni agricole e in generale l’equilibrio ambientale. Un lavoro silenzioso messo a rischio dai cambiamenti climatici in atto e dai pesticidi che avvelenano i nostri suoli. Un lavoro che vale miliardi di euro, circa 3 quelli stimati per l’Italia, che non viene considerato mai abbastanza. Proteggere le api significa garantire un futuro più sano per il sistema agricolo e per il nostro pianeta. Dovremmo farlo tutti, a partire dai nostri governanti negazionisti, prima di arrivare a un punto di non ritorno”.

Così in una nota la vicecapogruppo M5S alla Camera, Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle