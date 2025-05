(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 DL ALBANIA, MAIORINO (M5S): DA GOVERNO FALLIMENTO CLAMOROSO, INETTITUDINE E ARROGANZA

ROMA, 20 maggio – “Il protocollo Albania è uno dei fallimenti più clamorosi di questo governo, tutto a carico dei contribuenti italiani, uno strumento di propaganda che il partito di Giorgia Meloni fa pagare ai cittadini. Li avevamo avvertiti in ogni modo sul fatto che nulla avrebbe funzionato, è successo esattamente quello che avevamo previsto: i centri in Albania non hanno funzionato. Eppure, anzichè ammettere questo buco nell’acqua, Giorgia Meloni persevera, seguendo le tre regole d’oro fatte proprie dal suo guru Donald Trump: attaccare sempre, mai ammettere un errore compiuto, dichiarare sempre la vittoria anche quando si è sconfitti. E così il governo insiste e inventa il Cpr fuori dai confini italiani. Anche questa trovata propagandistica non funzionerà, lo sappiamo già tutti, e calpesta svariate fonti di diritto, dalla Costituzione ai trattati internazionali. Non ne possiamo più dell’inettitutide e dell’arroganza con cui il governo sforna decreti legge ad un ritmo insostenibile e calpesta tutto il Parlamento, a partire dai deputati e senatori della maggioranza”.

Lo ha detto in aula la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle