(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 *Bonelli: “I dati ANAC evidenziano i danni delle riforme Meloni alla

trasparenza nella PA”*

“La relazione presentata oggi da ANAC restituisce un quadro allarmante e

non più tollerabile: siamo di fronte a un sistema di appalti sempre più

opaco, in cui la scorciatoia dell’affidamento diretto è diventata la regola

e non più l’eccezione.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra,

commentando i dati diffusi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Nel 2024 – prosegue Bonelli – circa il 98% degli affidamenti per servizi e

forniture è avvenuto senza gara. Una cifra che parla da sola. Ancora più

grave è il dato sul ricorso massiccio agli affidamenti non concorrenziali

al limite della soglia, tra i 135.000 e i 140.000 euro, più che triplicati

rispetto al 2021. È evidente che ci troviamo davanti a una pratica

sistematica di elusione delle regole, che passa anche attraverso

artificiosi frazionamenti degli appalti per evitare controlli,

qualificazioni e obblighi di trasparenza.”

“La scadenza del PNRR incombe – ricorda Bonelli – e la Corte dei conti, lo

scorso marzo, ha certificato che in molti settori si è speso meno del 30%

delle risorse disponibili. Invece di affrontare seriamente i colli di

bottiglia amministrativi e tecnici, il governo ha scelto scorciatoie

pericolose che aumentano il rischio di infiltrazioni criminali, abbassano

la qualità delle opere pubbliche, danneggiano i subappaltatori – in

particolare le PMI – e, soprattutto, penalizzano i lavoratori, che

continuano a essere l’anello più debole della catena.”

“A rendere ancora più preoccupante questo scenario c’è la recente

abrogazione del reato di abuso d’ufficio, che priva le procure di uno

strumento fondamentale per prevenire e perseguire le distorsioni nella

pubblica amministrazione.”

“Sono queste le conseguenze delle riforme del governo Meloni:

dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio alla riforma del Codice degli

Appalti, che ha generato l’aumento degli affidamenti diretti e dei

subappalti. È un sistema che non favorisce la legalità, ma il suo

contrario.”

Conclude Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE