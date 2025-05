(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 TEATRO GALLARATE, M5S: ALESSANDRO GASSMAN HA RAGIONE, SUO ATTO CIVILE E POLITICO

Roma, 19 mag. – “Alessandro Gassman ha pienamente ragione: è inaccettabile che un teatro intitolato a Vittorio Gassman venga usato per un raduno dell’ultradestra europea, promotrice di idee xenofobe e antidemocratiche. Politicamente, è un gesto coerente e necessario: la cultura non può essere neutrale davanti a chi predica odio e discriminazione. Il nome di Gassman padre rappresenta apertura e umanità — valori incompatibili con chi parla di “sostituzione etnica”. Concedendo lo spazio si è dato legittimità a ideologie pericolose. Gassman figlio fa bene a prendere posizione: è un atto civile e politico, non solo personale. Alessandro Gassman difende non solo la memoria del padre, ma anche l’idea che l’Italia debba restare un Paese fondato sull’antifascismo, sulla solidarietà e sulla pluralità culturale. E per questo merita sostegno.”.

Così gli esponenti M5S in commissione cultura.

