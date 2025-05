(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 SCOLARESCA PEDEMONTANA, MORFINO (M5S): CORDOGLIO E VICINANZA A TUTTI I

COINVOLTI

Roma, 19 mag – “Esprimo il mio più sentito cordoglio per il gravissimo

incidente di oggi pomeriggio avvenuto a Lomazzo, lungo la Pedemontana, in

cui ha perso la vita un’insegnante che accompagnava in gita la scolaresca

di Cazzago Brabbia. Il mio primo pensiero, da insegnante oltre che da

parlamentare, va alla famiglia della collega che ha perso la vita in

servizio, ai bambini coinvolti, due dei quali rimasti feriti, alle squadre

intervenute sul posto che hanno prontamente soccorso i mezzi incidentati.

Da insegnante, mi stringo a tutte le persone coinvolte, in questo momento

di dolore e di ansia per i piccoli”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.