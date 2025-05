(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 MO, M5S: PAROLE SMOTRICH SADICHE E ARROGANTI, FERMIAMO QUESTI MOSTRI

Roma, 19 maggio – “Le parole del ministro israeliano Smotrich sul minimo di aiuti che entreranno a Gaza solo per terne buona la comunità internazionale che non ha ancora fermato l’annientamento della Striscia suscitano orrore e rabbia. Esprimono un sadismo e un’arroganza oscene. Il mondo deve fermare questi mostri, che non possono sentirsi liberi di perpetuare imponente un genocidio”.

Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Marco Pellegrini e Bruno Marton.

