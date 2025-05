(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 M5S: PROFONDO CORDOGLIO PER TRAGEDIA LOMAZZO

Roma, 19 mag. – “Siamo profondamente addolorati per l’incidente avvenuto oggi a Lomazzo, in provincia di Como, dove uno scontro tra un pullman scolastico e un camion ha causato la morte della maestra Domenica Russo e il ferimento di circa 30 persone. Alla famiglia della docente, agli studenti, ai colleghi e a tutti i coinvolti va il nostro pensiero più sentito. Ci stringiamo a loro con profondo cordoglio”.

Così gli esponenti M5S in commissione cultura.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle