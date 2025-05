(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

LISTE D'ATTESA, QUARTINI (M5S): "IPSOS SMENTISCE MENZOGNE GOVERNO"

Roma, 19 mag.

Roma, 19 mag. – “Le menzogne e le favole del governo, come sempre, si scontrano con la verità del mondo reale. Mentre Meloni e Schillaci continuano a vendere il loro decreto fuffa sulle liste d’attesa e giocano allo scaricabarile con le Regioni, il sondaggio pubblicato da Ipsos sull’argomento ci dice come stanno davvero le cose: otto italiani su dieci hanno rinunciato alle cure del Servizio sanitario nazionale più di una volta a causa dei lunghi tempi di attesa. Numeri che peraltro sono in netta crescita, rispetto al 65% del 2024. Insomma, non solo il governo è incapace di risolvere il problema delle liste d’attesa, ma lo sta addirittura aggravando. Lo ripeto per l’ennesima volta: non possiamo pensare di accorciare le attese dei cittadini per visite ed esami senza stanziare un euro, a colpi di slogan. Né possiamo immaginare di continuare a ignorare l’enorme necessità di sanità territoriale. Dobbiamo assolutamente investire sull’assistenza di prossimità e rendere finalmente operativi ospedali e case di comunità, che il governo sta gettando al vento insieme al resto del PNRR”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

