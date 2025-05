(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 LAVORO, M5S: ALTRO MORTO IN TOSCANA, SUBITO PIANO STRAORDINARIO SICUREZZA

ROMA, 19 MAGGIO 2025 – “Anche oggi 3 persone hanno perso la vita sul lavoro. Una di queste a Vernio, in provincia di Prato: un operaio che, nel tentativo di fermare la corsa di un camion che si stava muovendo senza guidatore, è rimasto schiacciato dal mezzo morendo sul colpo. L’ennesima tragedia in una Regione, la Toscana, in cui nel 2024 si sono registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro e in cui, da inizio anno, oltre 20 lavoratori sono morti. Numeri inaccettabili per un Paese civile. Non servono inutili passarelle o tonitruanti annunci via social da parte del Governo: occorre varare subito un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come il M5S chiede da tempo. Basta perdere tempo”. Lo affermano in una nota i deputati del M5S Riccardo Ricciardi (capogruppo) e Andrea Quartini e la consigliera regionale M5S Irene Galletti.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle