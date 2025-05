Individuati i componenti da destinare alle 173 Sezioni in occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

ELENCO A

REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025

ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO

Cognome

Data di nascita

Comune di nascita

Sezione Ubicazione sezione

1 ABIS

JENNIFER

28/03/1992 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

2 ABO KAFF

03/09/2003 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

3 ACCIARO

GIORGIA

30/06/1979 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

4 ACCIARO

ROBERTA

28/10/1976 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

5 ADDIS

EDOARDO

21/09/1997 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

6 ALBERTI

VALENTINA

18/12/1999 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

7 AMATO

LUCIA

27/06/1967 CERIGNOLA

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

8 ANEDDA

DAVIDE

06/08/2001 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

9 ANGIUS

DEBORA GIULIA

05/02/1978 LANUSEI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

10 ANGIUS

FRANCESCO

10/03/1956 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

11 ARAMU

FRANCESCO

11/06/1995 CAGLIARI

601 Spec. SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

12 ARESTI

LOREDANA

03/05/1972 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

13 ARESTI

20/08/1978 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

14 ARESU

ALESSANDRO

04/08/1969 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

15 ARESU

CRISTINA

06/12/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

16 ARESU

SONIA

02/10/1980 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

17 ARGIOLAS

ROBERTO

24/06/1980 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

18 ARGIOLAS

31/07/1989 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

19 ARGIOLAS

VERONICA

15/09/1988 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

20 ARRAIS

NOEMI

10/01/2006 QUARTU SANT’ELENA

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

21 ARRAIS

ROBERTO

27/12/1960 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

22 ARRU

ILARIA

28/06/2000 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

23 ASARO

GIULIA

23/03/2005 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

24 ASUNIS

LETIZIA

08/03/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

25 ATZENI

BERNARDO

21/07/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

26 ATZENI

MARISA

13/07/1959 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

27 ATZORI

MAURA

25/05/1982 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

28 ATZORI

SILVIA

22/09/1978 ORISTANO

120 Spec. SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

29 AVAGNANO

CARLOTTA

09/01/1988 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

30 AVAGNANO

FEDERICA

16/12/1981 CAGLIARI

OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92

31 BALISTRERI

NICOLA

13/09/1996 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

32 BALLICU

SERENA

16/03/1979 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

33 BARRANU

IRENE

26/12/1982 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

34 BELLU

VALENTINA

12/07/1982 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

35 BERRETTA

ANNALISA

27/12/1984 CAGLIARI

521 Spec. SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

36 BERTARIONE

NIVES

09/04/1971 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

37 BERTOLINO

MARCO PIERO

24/02/2001 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

38 BESSERO

ALESSANDRA

25/03/1966 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

39 BISOGNO

GENNARO

17/08/1974 WEEHAWKEN NEW JERSEY

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

40 BOI

ANTONELLA

01/09/1962 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

41 BOI

ANTONELLA

04/10/1965 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

42 BOI

CINZIA

13/04/1973 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

43 BOI

MATTEO

29/12/1982 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

44 BOSANO

ELISABETTA

12/03/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

45 BRANCA

FEDERICA

05/09/1996 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

46 BREAZZANO

ALESSANDRO

24/10/1974 FOGGIA

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

47 BRUNDU

FRANCESCA

27/07/2003 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

48 BULLITTA

DAVIDE

25/09/2001 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

49 BURINI

DAVIDE

30/08/1962 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

50 BURINI

STEFANIA

13/04/1975 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

51 CABITZA

CHIARA MAURIZIA

02/07/1994 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

52 CABONI

ANTONELLA

28/04/1963 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

53 CABONI

CARLO

20/01/1986 GHILARZA

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

54 CABONI

MARCELLO

16/10/1972 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

55 CABRAS

RICCARDO

20/05/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

56 CABUA

GIUDITTA

07/02/2001 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

57 CACCIUTO

DANIELA

09/12/1959 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

58 CACCIUTO

MARTA CLAUDIA

21/10/1989 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

59 CADDEMI

03/12/2003 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

60 CADDEO

FEDERICO

18/08/1995 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

61 CADEDDU

08/01/2004 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

62 CADELANO

DENISE

05/12/1990 CAGLIARI

OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI

63 CADELANO

JENNIFER

05/12/1990 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

64 CADONI

PARIDE

28/08/1984 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

65 CALIA

RAIMONDA

13/06/1974 NUORO

312 Spec. OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER

66 CAMBATZU

PATRIZIA

11/01/1987 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

67 CAMPOLONGO

FEDERICA

21/03/1976 SAN GAVINO MONREALE

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

68 CAMPUS

28/02/1961 QUARTU SANT’ELENA

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

69 CANU

MARIA LEONARDA

24/01/1962 NUORO

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

70 CAO

MIRIAM

20/02/1957 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

71 CAPPAI

ISABELLA

16/06/1991 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

72 CAPPAI

ROBERTA

19/10/1996 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

73 CARA

CHRISTIAN UBER

08/09/2000 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

74 CARA

ILENIA

14/03/1979 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

75 CARBONI

PATRIZIA

20/04/1972 SEUI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

76 CARDIA

MARIA GABRIELLA

24/01/1958 MURAVERA

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

77 CARDONE

MICAELA

14/09/1973 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

78 CAREDDA

SILVIA

06/02/1978 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

79 CARIOLA

15/01/1985 TORRE DEL GRECO

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

80 CARRUS

FIORELLA RITA

30/07/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

81 CARRUS

GIANCARLO

03/01/1964 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

82 CARTA

ALBERTO

05/08/1991 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

83 CARTA

CHIARA COSIMA

11/02/1999 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

84 CARTA

DANIELA

18/09/2000 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

85 CARTA

FEDERICA

15/01/2003 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

86 CARTA

FIORELLA

18/03/1993 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

87 CARTA

GIAN LUIGI

02/04/1962 URAS

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

88 CARTA

GIULIO

16/02/1949 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

89 CARTA

MICHELA

30/07/1999 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

90 CARTA

27/08/1960 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

91 CARTA

VALERIA

20/02/2002 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

92 CASALE

TOMMASO

11/07/1991 SASSARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

93 CASTELLANO

LUDOVICA

26/08/1992 GENOVA

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

94 CASTELLANO

VALENTINA

01/12/2000 ORISTANO

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

95 CASTELLI

CHIARA

24/10/2000 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

96 CASU

ALESSIA

06/04/2004 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

97 CASU

FRANCO AUGUSTO

22/12/1954 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

98 CASULA

ALESSIA

14/10/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

99 CASULA

ANTONELLA

01/05/1963 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

100 CASULA

DANIELA

18/12/1971 TORINO

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

101 CASULA

WILLIAM

31/10/1983 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

102 CAULI

LORENZO

02/02/2004 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

103 CERINI

ANTONIO DOMENICO

26/04/1986 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

104 CHERCHI

CRISTIANA

31/08/1981 ORISTANO

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

105 CHERCHI

MONICA

18/06/1977 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

106 CHESSA

FRANCESCA

26/05/1981 QUARTU SANT’ELENA

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

107 CHESSA

FRANCESCA

24/10/1975 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

108 CHESSA

25/08/1937 OSINI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

109 CHILLOTTI

CARLO

23/01/1983 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

110 CIAMPELLI

CRISTIAN

06/01/1975 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

111 CICCU

VALERIA

07/04/1999 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

112 CILLO

LUCREZIA MARIA

09/04/2002 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

113 CIMINIELLO

MARIA IMMACOLATA

15/09/1983 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

114 CINTURA

CLAUDIO

24/01/1987 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

115 CIRINA

ROBERTA

24/11/1964 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

116 CITERNI

ANDREA

08/02/1962 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

117 COCCO

ANGELA

06/10/1985 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

118 COCCO

DANIELE

26/10/2003 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

119 COCCO

MARGHERITA

07/03/2004 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

120 COCCO

MASSIMO

29/05/1969 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

121 COCORDA

SILVIA

23/04/1996 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

122 COGOTTI

MARIA GRAZIA

20/02/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

123 COLLU

ARIANNA

15/04/2004 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

124 COLLU

FRANCESCA

10/04/2003 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

125 COLLU

MANUELA

03/04/1976 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

126 COLLU

MARIA

26/06/2003 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

127 COLLU

PAOLA

12/10/1967 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

128 COMPARETTI

JACOPO GIUSEPPE

19/11/1988 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

129 CONGERA

ROMANA

09/08/1976 MURAVERA

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

130 CONGIU

CRISTIANA

26/05/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

131 CONTI

MICHELA

10/03/2000 CAGLIARI

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

132 CONTU

ALESSIO

16/11/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

133 CONTU

LUDOVICA

08/10/1991 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

134 CORDA

ANDREA

31/08/1975 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

135 CORDA

GIANNI

06/03/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

136 CORNACCHIA

STEFANIA

13/04/1968 MILANO

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

137 CORONGIU

ENRICO

28/06/1983 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

138 CORPINO

ALESSANDRA

15/05/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

139 CORRIAS

GIACOMO

18/05/2001 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

140 CORSO

MARIO

20/05/1963 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

141 COSSELLU

GRAZIELLA

19/11/1964 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

142 COSSU

LAURA

26/08/1970 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

143 COSTA

CLARISSA

28/05/2005 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

144 COSTA

CLAUDIO

08/10/1983 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

145 COSTA

SABRINA

20/03/1972 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

146 CRESPI

RINALDO

04/04/1959 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

147 CROTTI

ALESSANDRA

14/08/1967 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

148 CRUCCAS

ANNA CAMILLA

07/06/1999 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

149 CUBONI

ELENA

19/03/1990 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

150 CUCCA

MONIA

25/03/1978 GIAVENO

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

151 CURRELI

CLAUDIA

27/11/1978 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

152 DADDIO

FILIPPO

25/11/1990 PISTOIA

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

153 d’ANDRIA

LUIGI

08/09/1978 ROMA

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

154 DE GIUDICI

ANDREA

24/01/2004 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

155 DE MARCO

ILARIA

26/04/2002 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

156 DEGLI INNOCENTI

CARLO

10/06/1985 CAGLIARI

OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER

157 DEIANA

GIACOMO

12/01/2000 IGLESIAS

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

158 DEIANA

MARTA MARIA

22/12/2002 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

159 DEIANA

SIMONETTA

20/11/1966 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

160 DEIDDA

MARTINA

09/12/1974 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

161 DEIDDA

SILVIA

23/05/1976 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

162 DEIDDA

SILVIA

07/09/1987 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

163 DELIGIA

ALESSANDRO

26/10/1967 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

164 DEMONTIS

BIANCA

18/10/2005 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

165 DEMONTIS

FEDERICA

16/02/2001 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

166 DEMONTIS

VALENTINA

14/01/1993 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

167 DEMURO

MARTA

26/10/2003 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

168 DEMURO

MONICA

09/03/1976 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

169 DEMURO

STEFANO

05/11/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

170 DENEGRI

ADRIANA

25/02/1956 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

171 DEPAU

ANGELA

22/04/1948 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

172 DEPLANO

GIOVANNI

02/11/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

173 DEPLANO

MARTINA

08/04/2003 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

174 DEROUICHE

RACHIDA

15/11/2004 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

175 DESOGUS

MARIA FRANCA

21/02/1962 TROYES

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

176 DESOGUS

MARIA SIMONA

02/08/1968 CAGLIARI

177 DESSALVI

ANTONIA

15/06/1969 CAGLIARI

120 Spec. SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI

178 DESSALVI

MARIA GRAZIA

31/03/1967 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

179 DESSI

MARISA

22/01/1946 GUSPINI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

180 DESSI’

ELISA

02/07/1992 CIRIÈ

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

181 DESSI’

LAURA

21/09/1983 CAGLIARI

325 Spec. OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI

182 DESSI’

MARTINA

30/05/1992 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

183 DEVILLA

MARIANNA

11/01/1977 SASSARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

184 DI DINO

ANTONINO

30/08/2002 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

185 DI DINO

11/12/1971 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

186 DI FRANCESCO

CINZIA

06/07/1974 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

187 DI MAIO

SABRINA

18/07/1967 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

188 DORE

MARIA ROSALIA

21/08/1969 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

189 DORE PORCU

FRANCESCO

14/04/2005 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

190 DRAGONI

ALESSANDRA

24/04/1986 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

191 DURANTE

03/10/1995 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

192 DURZU

MICHELA

17/08/1992 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

193 ELENI

SONIA

03/10/2000 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

194 ENA

FRANCESCO

19/05/2005 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

195 ERDAS

IGNAZIO MATTIA

03/12/1995 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

196 FADDA

GIANFRANCO

04/06/1970 CAGLIARI

325 Spec. OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI

197 FADDA

PIERMARCO

10/11/1959 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

198 FADDA

SERGIO

28/10/1951 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

199 FALCHI

ANNALISA

12/01/1998 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

200 FALCHI

SABRINA

11/01/2003 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

201 FALQUI

MARGHERITA

01/05/1959 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

202 FANARI

GIUSEPPE

16/02/1948 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

203 FANNI

MARTA

25/03/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

204 FANNI

MONICA

15/04/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

205 FARAONE

19/04/2001 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

206 FARCI

ANGELA

31/05/1965 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

207 FARCI

STEFANO

19/05/1972 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

208 FARRIS

ALESSIA

08/03/1995 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

209 FARRIS

LUCINA

30/12/1960 GERGEI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

210 FERRARA

FRANCESCA

18/08/1994 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

211 FERRI

FEDERICO

25/08/1981 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

212 FIGUS

GIANLUCA

24/05/1967 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

213 FIORI

ROBERTA

26/10/1992 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

214 FLORIS

FEDERICA

07/10/1989 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

215 FLORIS

VLADIMIR

04/09/1989 OSHMJANI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

216 FOZZI

ORIANA

18/09/1976 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

217 FRAU

CRISTIAN

16/06/1978 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

218 FULIO

PIER PAOLO

12/11/1972 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

219 GALICI

MARCELLA

19/09/1981 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

220 GARAU

MANUELA

21/11/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

221 GARAU

ROMINA

18/11/1974 SAN GAVINO MONREALE

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

222 GARAU

SIMONETTA

18/07/1973 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

223 GARZIA

CRISTINA

30/04/1969 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

224 GAVIANO

VALENTINA

31/12/1992 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

225 GHIANI

ALESSANDRO

16/01/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

226 GIRAU

PAOLA

22/04/1969 SARROCH

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

227 GIULIANI

VALERIA

28/01/1965 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

228 GIURESSI CHAPELLE RICCARDO

31/01/1979 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

229 GUGLIELMO

09/06/1978 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

230 GUSAI

ELISA

14/09/1990 NUORO

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

231 HELLIES

MARIA LAURA

26/04/1961 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

232 IBBA

GIULIO

30/12/1984 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

233 IBBA

22/01/1966 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

234 INGOGLIA

25/10/1997 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

235 LACONI

MAURO

21/08/2004 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

236 LAI

CLAUDIA

15/09/1979 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

237 LAI

CRISTIANA

07/12/1979 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

238 LAI

DANIELA

16/10/1978 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

239 LAI

MARIA CRISTINA

21/11/1956 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

240 LAI

NICOLA

04/02/2005 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

241 LAI

STEFANIA

12/04/1975 CAGLIARI

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

242 LALLAI

ENRICO

11/10/1984 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

243 LAMPIS

12/01/1982 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

244 LAULETTA

ELEONORA

11/07/1962 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

245 LECCA

DALISA

20/05/1974 ESCOLCA

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

246 LECCA

MARIA PATRIZIA

08/09/1978 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

247 LECCA

PIERPAOLO

27/06/1958 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

248 LECCA

SILVIA

15/05/1978 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

249 LEDDA

ALESSANDRO

14/06/2001 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

250 LEPORI

ANDREA

29/11/1988 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

251 LISCIA

MARCELLO

17/12/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

252 LOCCI

EDIGIO

13/10/1998 CAGLIARI

OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI

253 LODDO

CLAUDIA

13/12/1965 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

254 LODDO

EMANUELA

13/04/1984 MURAVERA

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

255 LOI

CRISTINA

24/07/1964 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

256 LOI

DANIELA

14/12/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

257 LOI

GRAZIELLA

12/11/1961 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

258 LOI

LUDOVICA

18/12/1995 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

259 LOI

16/06/1980 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

260 LOI

SILVIA

09/02/1995 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

261 LONGU

FABIO

16/01/1992 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

262 LOPIS

VANESSA

24/11/1990 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

263 LORIA

FABRIZIO

23/01/1993 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

264 LUCIANO

SUSANNA

01/02/1960 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

265 MACIS

ANDREA

01/10/2005 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

266 MACIS

DAVIDE

02/01/2003 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

267 MADEDDU

DAVIDE

29/09/1986 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

268 MAMELI

03/01/1980 CAGLIARI

226 Spec. OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92

269 MANCA

CATERINA

01/05/1975 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

270 MANCA

ENRICA

08/09/1998 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

271 MANCA

FEDERICA

16/11/1986 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

272 MANCA

ROBERTA

27/08/1977 CAGLIARI

226 Spec. OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92

273 MANCA

SILVIA

14/09/1974 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

274 MARCEDDU

PAOLA

23/01/1975 SASSARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

275 MARCEDDU

SILVIA

30/09/1968 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

276 MARCIA

20/11/1990 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

277 MARCIA

MONICA

21/01/1970 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

278 MAREDDU

VALERIA

14/04/1970 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

279 MARINI

RENATO

20/03/1965 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

280 MARONGIU

CARLO

01/02/1971 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

281 MARONGIU

CRISTINA

26/07/1964 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

282 MARRAS

DONATELLA

07/05/1963 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

283 MARRAS

PATRIZIO

09/07/1968 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

284 MARRAS

VALENTINA

29/12/1994 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

285 MARROCU

ANTONELLA

08/03/1985 CAGLIARI

OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER

286 MARRONE

VALERIA

27/02/1999 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

287 MARROSU

ADRIANA

30/06/1996 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

288 MARTINELLI

FABRIZIO

27/02/1975 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

289 MASALA

ROBERTA LIDIA

23/06/1992 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

290 MASALA

SANDRO

10/06/1967 CAGLIARI

312 Spec. OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER

291 MASALA

SILVIA

22/11/1990 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

292 MASCIA

TOMMASO

12/10/1991 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

293 MASIA

ELEONORA

06/02/2003 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

294 MASURI

MARIA FRANCA

22/04/1958 BONO

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

295 MATTANA

GABRIELLA SARA

25/01/2000 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

296 MEDAS

MARINA

28/03/1964 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

297 MEDDA

FRANCESCA

15/01/1971 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

298 MEDDA

VIOLA

14/08/2000 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

299 MELE

GEMMA

06/05/1958 MAMOIADA

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

300 MELIS

ANDREA

04/04/1998 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

301 MELIS

ARIANA

17/06/1961 HAINE S PAUL

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

302 MELIS

EDOARDO

06/07/2005 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

303 MELIS

IGNAZIO

30/12/1980 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

304 MELIS

IVANA

26/03/1967 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

305 MELIS

05/08/1993 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

306 MELIS

MARINELLA

23/05/1958 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

307 MELIS

ROBERTA

12/07/1997 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

308 MELONI

ANNA MARIA

03/02/1969 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

309 MELONI

DANIELA

08/11/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

310 MELONI

ELENA ANNA

02/02/2004 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

311 MELONI

FABIO

08/08/1990 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

312 MELONI

FRANCESCA

17/02/1973 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

313 MELONI

MARIA BEATRICE

12/05/1971 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

314 MELONI

MARIA GRAZIA

24/02/1965 CAGLIARI

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

315 MELONI

MICHELA

06/05/1976 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

316 MELONI

PATRIZIA

08/06/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

317 MELONI

STEFANIA

02/01/1977 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

318 MIGLIOR

ALESSANDRA

15/10/1963 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

319 MIGLIOR

ANDREA

15/06/1961 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

320 MINERVINO

MARCO

12/03/1967 MILANO

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

321 MIZZANU

ANTONIO SALVATORE

13/05/1970 LA MADDALENA

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

322 MONNI

THOMAS

23/08/1989 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

323 MULAS

GABRIELLA

29/01/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

324 MULAS

ISABELLA

29/01/1994 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

325 MURA

DANILA

25/12/2003 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

326 MURA

FRANCA

05/05/1968 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

327 MURA

FRANCESCA

16/05/2001 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

328 MURA

LORENZO

20/08/2003 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

329 MURA

MATTEO

18/10/1999 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

330 MURA

MATTEO

26/01/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

331 MUREDDU

SIMONE

14/11/2002 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

332 MURRU

FRANCA

09/11/1969 ROMA

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

333 MURRU

MARTINA

05/05/1989 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

334 MURRU

PAOLA

16/06/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

335 MURTAS

CRISTIAN

13/12/1977 RAPALLO

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

336 MURTAS

DAVIDE

21/10/1982 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

337 MURTAS

FRANCESCO

15/06/1977 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

338 MUSCAS

ALESSANDRO

06/10/2005 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

339 NESPOLI

GIULIO

06/11/1999 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

340 NOLI

MARCO ANTIOCO

10/12/1988 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

341 NOLI

PINA CARLA

06/02/1969 SORGONO

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

342 NORFO

GIANFRANCO

06/06/1970 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

343 OLLA

ELEONORA

01/04/1984 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

344 OLLA

MATTEO

03/09/1988 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

345 OLLANO

FEDERICA

29/07/1996 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

346 OLLANO

STEFANO

20/01/2000 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

347 ONNIS

CHIARA

29/11/1983 LODI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

348 ORGIU

ELISABETTA

09/07/1973 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

349 ORIGA

MARIA

05/04/1954 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

350 ORIGA

MARIO

23/05/1977 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

351 ORIGA

NICOLA

06/05/1986 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

352 ORO

MARIAPIA

17/04/1949 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

353 ORRU

GABRIELLA

03/03/1966 GONNOSCODINA

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

354 ORRU’

MARTINA

29/02/2004 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

355 PABA

ELISABETTA MARIA

10/01/1976 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

356 PACI

CARMEN

16/07/1966 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

357 PACI

ROSSELLA

24/01/1990 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

358 PADERI

LUIGI

18/10/1954 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

359 PANI

ANTONELLO

10/04/1971 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

360 PANI

ELISABETH

02/01/2005 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

361 PANI

RICCARDO

07/12/1999 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

362 PEDDIO

GIUSEPPE

22/07/1975 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

363 PEDDIO

NICOLA

17/12/1978 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

364 PELLEGRINO

LAURA

27/08/1996 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

365 PERINU

FRANCESCO

26/05/2002 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

366 PERRA

DONATELLA

27/02/1976 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

367 PES

MARIA ANTIOCA

25/08/1969 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

368 PESAPANE

MARINA

11/02/1962 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

369 PIANO

CRISTINA

09/01/1993 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

370 PIANO

ELISA

13/01/2000 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

371 PICCIAU

STEFANIA

17/02/2001 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

372 PIETROLUONGO

FRANCESCO

27/09/1971 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

373 PIGA

EMANUELE

15/05/1967 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

374 PILI

EMANUELA

30/11/1968 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

375 PILLAI

FRANCESCA

09/08/1988 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

376 PILLERI

MARIANNA

11/10/1975 CAGLIARI

377 PILLONI

EMANUELE

15/08/1996 CAGLIARI

601 Spec. SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

378 PILLONI

MARCO

30/05/2002 SAN GAVINO MONREALE

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

379 PILLONI

RICCARDO

30/10/1984 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

380 PINNA

ALICE

12/11/1986 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

381 PINNA

ANGELA MARIA

09/07/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII

382 PINNA

MARIA LAURA

30/05/1997 LANUSEI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

383 PINTO

FABRIZIO

05/10/1970 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

384 PINTORE

MARIA VALERIA

06/09/1988 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

385 PIPARO

MANUELA ANNA PAOLA

18/07/1969 QUARTU SANT’ELENA

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

386 PIPIA

MICHELE

23/03/1978 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

387 PIRA

DANIELA

02/04/2001 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

388 PIRAS

ELEONORA

20/07/1998 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

389 PIRAS

ELISEO

12/01/1948 MONASTIR

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

390 PIRAS

GIOVANNI BATTISTA

25/07/1963 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

391 PIRAS

16/02/1990 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

392 PIRAS

MAURA

10/07/1957 MOGORO

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

393 PIRAS

SIMONE

07/08/1996 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

394 PIREDDU

MANUELA

16/07/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

395 PIREDDU

MATTEO

29/08/2001 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

396 PIRODDI

FEDERICO

08/05/1978 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

397 PISANO

ALESSANDRA

26/01/1975 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

398 PISANO

LUIGI

22/04/1980 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

399 PISANO

PATRIZIA

06/04/1960 VILLACIDRO

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

400 PISANO

SILVIA PAOLA

11/04/1969 MANDAS

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

401 PISTIS

PATRIZIA

14/11/1971 SAN GAVINO MONREALE

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

402 PISU

FRANCESCO

12/01/1998 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

403 PITTALIS

ELISA

25/11/1974 CAGLIARI

OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92

404 PITTALUGA

VERONICA

02/02/1996 CAGLIARI

OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER

405 PITTAU

ANNALISA

21/09/1963 MANDAS

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

406 PITZALIS

BEATRICE

15/06/2005 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

407 PITZALIS

DANIELE

04/05/1982 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

408 PITZALIS

MATILDE

04/05/1960 SILIQUA

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

409 PITZALIS

02/11/1962 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

410 PITZUS

FEDERICA

05/09/2002 CAGLIARI

LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1

411 PIZZONI

LOREDANA

02/05/1969 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

412 PODDA

CAMILLA

30/05/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

413 PODDA

GIOVANNA

19/09/1957 SAMASSI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

414 POLO

MICHELA

27/07/1994 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

415 POPESCU

MIHAELA

03/12/1981 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

416 PORCEDDU

ROBERTO

15/04/1984 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

417 PORCU

LORENA

08/10/1960 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

418 PORRA’

FABRIZIO

21/08/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

419 PORRU

ROBERTA

23/02/1973 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

420 PORTOGHESE

CONSUELO

22/05/1973 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

421 PORTOGHESE

MANUELA

15/11/1978 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

422 PREMOLINI

IMMACOLATA

19/05/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

423 PROTOPAPA

NICOLA

22/05/2002 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

424 PUSCEDDU

ENRICO

23/08/1961 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

425 PUSCEDDU

ERIKA

13/06/1986 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

426 PUTZOLU

ANDREA

31/03/1968 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

427 PUTZOLU

GIANNA

01/07/1966 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

428 PUTZU

FABRIZIO

19/10/1991 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

429 PUTZU

ROBERTA

19/10/1966 CAGLIARI

521 Spec. SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

430 RAGAZZO

MARIA CRISTINA

31/05/1955 CAGLIARI

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

431 RANDAZZO

GEORGIA

23/03/1975 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

432 REALI

ROBERTA

03/05/1965 ARBOREA

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

433 RIVELLA

SIMONE

14/01/2004 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

434 ROCCHITTA

LORIS

21/02/1983 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

435 RODA

ENRICA

13/07/1978 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

436 ROSSI

ALESSANDRA

13/12/1981 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

437 ROSSI

ANDREA

14/02/1974 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

438 ROSSI

CARMELA

25/10/1960 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

439 ROZIER

SOFIA

08/06/2003 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

440 RUGGERI

ALESSANDRO

14/11/1967 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

441 RUGGIU

MONICA

26/12/1972 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

442 RUJU

MARIAPAOLA

25/06/1975 SAN PAOLO BEL SITO

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

443 RUNDEDDU

VALENTINA

11/02/1992 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

444 RUSSO

DANIELA

29/07/1963 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

445 SABA

MARIA

22/12/1959 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

446 SABA

SONIA

31/08/1963 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

447 SALARIS

PIETRO

20/11/1970 SESTU

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

448 SALE

VINCENZA

26/12/1962 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

449 SALICI

MARCELLA

22/05/1961 FIRENZE

SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI

450 SALIS

CLAUDIA

04/08/1999 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

451 SALIS

FAUSTO

14/07/1997 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

452 SANNA

BARBARA

02/06/1970 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

453 SANNA

ELENA

19/06/1989 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

454 SANNA

ELEONORA

04/09/1999 SASSARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

455 SANNA

GIAN MARCO

10/12/2001 SASSARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

456 SANNA

LORENZO

10/12/2001 SASSARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

457 SANNA

LORENZO

19/04/2004 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

458 SANNA

MARIA RITA

11/06/1967 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

459 SANNA

SILVIA

15/03/1992 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU

460 SANTONA

FRANCESCO

21/04/1990 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

461 SANTORU

ANDREA

12/11/1998 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

462 SANTORU

GIACOMO

03/11/1980 CAGLIARI

LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6

463 SCALAS

STEFANIA ROSA

12/10/1964 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

464 SCANO

RICCARDO

01/01/2002 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

465 SCARDIGLI

ANITA

12/12/1959 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

466 SCARDIGLI

ANTONELLO

10/01/1957 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

467 SCHINTU

ANTONIO

20/05/1994 BOSA

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

468 SCHINTU

DEBORA

09/03/1990 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

469 SCHINTU

SERENA

19/06/1984 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

470 SCINTU

LUISA

19/02/1969 GERGEI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

471 SECCHI

FABIO

07/11/2004 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

472 SECCHI

MARCO AUGUSTO

20/09/1994 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

473 SECCI

ALESSIA

12/12/1974 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

474 SECCI

SILVIA

03/01/1982 SAN GAVINO MONREALE

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

475 SENESE

ANNAMARIA

11/08/1969 NAPOLI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

476 SERGI

ALICE

14/02/1987 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

477 SERRA

GIUSEPPE ENRICO

03/08/2005 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

478 SERRA

ILARIA

16/11/1986 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

479 SERRA

MARGHERITA

07/09/1971 CAGLIARI

SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2

480 SERRA

MICHELA

05/02/1978 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

481 SERRI

MAURIZIO

20/03/1965 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

482 SIDDU

MANUELA

24/06/1985 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

483 SILVESTRI

ILARIA

28/08/1974 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

484 SIMBOLA

CARLO

13/05/2002 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

485 SIMBOLA

FRANCESCA

17/09/2004 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

486 SIMBULA

MARIA CECILIA

26/05/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

487 SIRIGU

CLAUDIO

26/10/1964 AGORDO

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

488 SODDU

ELISABETTA

01/07/1964 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

489 SOLIMAN

MIRIAM

12/11/2004 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

490 SOLINAS

ALICE

15/08/2004 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

491 SOLINAS

GIANLUCA

28/03/1973 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

492 SOLINAS

09/01/1970 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

493 SOLLAI

ANTONIO GIOVANNI

10/07/1964 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

494 SOLLAI

DANIELE GIOVANNI

19/10/1998 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

495 SONGINI

COSTANZA

17/03/2003 CAGLIARI

IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI

496 SORGIA RUIU

MONICA

14/06/1995 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

497 SORRENTINO

ORLANDO

22/05/1989 ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

498 SPANO

SIMONETTA

17/02/1961 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

499 SPANO’

ERNESTO

27/06/1978 IGLESIAS

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

500 SPIGA

NICOLA JAN

23/09/1997 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

501 SPIGA

STEFANO

31/03/1966 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

502 SPILIOTIS

AGGELIKI

29/01/1987 PATRASSO

SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80

503 SPISSU

DANIELA

19/02/1979 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

504 STRAZZERA

CHIARA

26/10/2001 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

505 STRAZZERA

DAVIDE

11/07/1999 CAGLIARI

SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2

506 STRAZZERA

VALENTINA

22/02/1999 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

507 SUCCU

ILARIA

19/06/1981 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

508 SUNDA

SERENELLA

14/09/1971 CAGLIARI

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

509 TANDA

SALVATORE SIGIFRIDO

10/09/1954 CALTANISSETTA

SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE

510 TESTA

LETIZIA

12/12/1999 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8

511 TESTA

PATRIZIA

16/03/1961 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

512 TOCCO

JOSE’ VICTOR

28/02/1989 GUATEMALA

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

513 TODDE

VALTER

27/07/1967 QUARTU SANT’ELENA

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

514 TRONCI

CARLOTTA

04/07/2002 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

515 TURIS

FRANCESCO

10/10/2001 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

516 URSINO

ALBERTO

31/01/1961 MAZZARINO

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

517 USAI

ANTONELLO

27/05/1974 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

518 USAI

MATTEO

17/11/2000 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII

519 USAI

PAOLO

07/10/1969 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20

520 USAI

13/01/1963 CAGLIARI

SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA

521 UTZERI

MATTEO

28/04/2002 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

522 UTZERI

SILVIA

09/04/1998 CAGLIARI

SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9

523 VACCA

GIORGIO

06/11/1961 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204

524 VACCA

MARIA GRAZIA OLGA

30/09/1987 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1

525 VALENTI

ALESSANDRA

24/04/1988 CAGLIARI

IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO

Pag. 21 di 22

526 VALENTINO

DALILA

14/02/1991 CAGLIARI

SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI

527 VARIOLI

ANNA MARIA

27/07/1970 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

528 VARSI

ROBERTO

11/11/1958 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

529 VILLA

GIANNI LUCA

12/02/1989 ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE

530 VINCIS

21/09/1967 CAGLIARI

IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA

531 VINCIS

RAIMONDO

21/08/1968 CAGLIARI

SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21

532 VINELLI

GIUSEPPINA

20/07/1968 CAGLIARI

SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI

533 VIOLA

COSETTA

10/09/1966 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

534 VIOLA

PAOLA

26/09/1969 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

535 VIRDIS

DANIELA

20/06/1966 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

536 VISPARELLI

GIORGIA

01/04/1978 CAGLIARI

SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17

537 VITTINIO

SONIA

04/02/1999 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE

538 YAP

GIULIA HUI LING

27/08/2004 CAGLIARI

SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28

539 ZACCHEDDU

MATTEO

14/01/1992 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18

540 ZEDDA

LUISA

28/10/1984 SORGONO

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

541 ZOCCHEDDU

PATRIZIA

16/02/1961 CAGLIARI

SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1

542 ZONCA

ANDREA

07/01/1993 CAGLIARI

OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92

543 ZONCA

SILVIA

06/02/1996 CAGLIARI

SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA

544 ZUCCA

SIMONA

19/02/1978 CAGLIARI

SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO

