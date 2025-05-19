Individuati i componenti da destinare alle 173 Sezioni in occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
ELENCO A
Allegato al verbale della Commissione elettorale Comunale N.4 in data 19/05/2025
Il presente elenco consta di N. 544 nominativi.
IL PRESIDENTE
I COMMISSARI
MANCINI MARIA CRISTINA
(firmato in originale agli atti)
MURA PAOLA
ONNIS FRANCESCO RAFFAELE
SERRA BARBARA
(firmato in originale agli atti)
IL SEGRETARIO
GIORGI MARIARITA
(firmato in originale agli atti)
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
1 ABIS
JENNIFER
28/03/1992 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
2 ABO KAFF
03/09/2003 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
3 ACCIARO
GIORGIA
30/06/1979 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
4 ACCIARO
ROBERTA
28/10/1976 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
5 ADDIS
EDOARDO
21/09/1997 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
6 ALBERTI
VALENTINA
18/12/1999 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
7 AMATO
LUCIA
27/06/1967 CERIGNOLA
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
8 ANEDDA
DAVIDE
06/08/2001 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
9 ANGIUS
DEBORA GIULIA
05/02/1978 LANUSEI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
10 ANGIUS
FRANCESCO
10/03/1956 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
11 ARAMU
FRANCESCO
11/06/1995 CAGLIARI
601 Spec. SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
12 ARESTI
LOREDANA
03/05/1972 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
13 ARESTI
20/08/1978 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
14 ARESU
ALESSANDRO
04/08/1969 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
15 ARESU
CRISTINA
06/12/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
16 ARESU
SONIA
02/10/1980 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
17 ARGIOLAS
ROBERTO
24/06/1980 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
18 ARGIOLAS
31/07/1989 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
19 ARGIOLAS
VERONICA
15/09/1988 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
20 ARRAIS
NOEMI
10/01/2006 QUARTU SANT’ELENA
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
21 ARRAIS
ROBERTO
27/12/1960 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
22 ARRU
ILARIA
28/06/2000 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
23 ASARO
GIULIA
23/03/2005 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
24 ASUNIS
LETIZIA
08/03/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
25 ATZENI
BERNARDO
21/07/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
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ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
26 ATZENI
MARISA
13/07/1959 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
27 ATZORI
MAURA
25/05/1982 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
28 ATZORI
SILVIA
22/09/1978 ORISTANO
120 Spec. SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
29 AVAGNANO
CARLOTTA
09/01/1988 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
30 AVAGNANO
FEDERICA
16/12/1981 CAGLIARI
OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92
31 BALISTRERI
NICOLA
13/09/1996 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
32 BALLICU
SERENA
16/03/1979 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
33 BARRANU
IRENE
26/12/1982 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
34 BELLU
VALENTINA
12/07/1982 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
35 BERRETTA
ANNALISA
27/12/1984 CAGLIARI
521 Spec. SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
36 BERTARIONE
NIVES
09/04/1971 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
37 BERTOLINO
MARCO PIERO
24/02/2001 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
38 BESSERO
ALESSANDRA
25/03/1966 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
39 BISOGNO
GENNARO
17/08/1974 WEEHAWKEN NEW JERSEY
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
40 BOI
ANTONELLA
01/09/1962 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
41 BOI
ANTONELLA
04/10/1965 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
42 BOI
CINZIA
13/04/1973 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
43 BOI
MATTEO
29/12/1982 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
44 BOSANO
ELISABETTA
12/03/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
45 BRANCA
FEDERICA
05/09/1996 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
46 BREAZZANO
ALESSANDRO
24/10/1974 FOGGIA
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
47 BRUNDU
FRANCESCA
27/07/2003 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
48 BULLITTA
DAVIDE
25/09/2001 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
49 BURINI
DAVIDE
30/08/1962 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
50 BURINI
STEFANIA
13/04/1975 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
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ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
51 CABITZA
CHIARA MAURIZIA
02/07/1994 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
52 CABONI
ANTONELLA
28/04/1963 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
53 CABONI
CARLO
20/01/1986 GHILARZA
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
54 CABONI
MARCELLO
16/10/1972 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
55 CABRAS
RICCARDO
20/05/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
56 CABUA
GIUDITTA
07/02/2001 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
57 CACCIUTO
DANIELA
09/12/1959 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
58 CACCIUTO
MARTA CLAUDIA
21/10/1989 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
59 CADDEMI
03/12/2003 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
60 CADDEO
FEDERICO
18/08/1995 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
61 CADEDDU
08/01/2004 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
62 CADELANO
DENISE
05/12/1990 CAGLIARI
OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI
63 CADELANO
JENNIFER
05/12/1990 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
64 CADONI
PARIDE
28/08/1984 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
65 CALIA
RAIMONDA
13/06/1974 NUORO
312 Spec. OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER
66 CAMBATZU
PATRIZIA
11/01/1987 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
67 CAMPOLONGO
FEDERICA
21/03/1976 SAN GAVINO MONREALE
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
68 CAMPUS
28/02/1961 QUARTU SANT’ELENA
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
69 CANU
MARIA LEONARDA
24/01/1962 NUORO
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
70 CAO
MIRIAM
20/02/1957 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
71 CAPPAI
ISABELLA
16/06/1991 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
72 CAPPAI
ROBERTA
19/10/1996 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
73 CARA
CHRISTIAN UBER
08/09/2000 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
74 CARA
ILENIA
14/03/1979 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
75 CARBONI
PATRIZIA
20/04/1972 SEUI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
Pag. 3 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
76 CARDIA
MARIA GABRIELLA
24/01/1958 MURAVERA
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
77 CARDONE
MICAELA
14/09/1973 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
78 CAREDDA
SILVIA
06/02/1978 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
79 CARIOLA
15/01/1985 TORRE DEL GRECO
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
80 CARRUS
FIORELLA RITA
30/07/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
81 CARRUS
GIANCARLO
03/01/1964 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
82 CARTA
ALBERTO
05/08/1991 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
83 CARTA
CHIARA COSIMA
11/02/1999 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
84 CARTA
DANIELA
18/09/2000 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
85 CARTA
FEDERICA
15/01/2003 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
86 CARTA
FIORELLA
18/03/1993 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
87 CARTA
GIAN LUIGI
02/04/1962 URAS
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
88 CARTA
GIULIO
16/02/1949 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
89 CARTA
MICHELA
30/07/1999 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
90 CARTA
27/08/1960 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
91 CARTA
VALERIA
20/02/2002 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
92 CASALE
TOMMASO
11/07/1991 SASSARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
93 CASTELLANO
LUDOVICA
26/08/1992 GENOVA
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
94 CASTELLANO
VALENTINA
01/12/2000 ORISTANO
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
95 CASTELLI
CHIARA
24/10/2000 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
96 CASU
ALESSIA
06/04/2004 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
97 CASU
FRANCO AUGUSTO
22/12/1954 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
98 CASULA
ALESSIA
14/10/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
99 CASULA
ANTONELLA
01/05/1963 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
100 CASULA
DANIELA
18/12/1971 TORINO
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
Pag. 4 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
101 CASULA
WILLIAM
31/10/1983 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
102 CAULI
LORENZO
02/02/2004 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
103 CERINI
ANTONIO DOMENICO
26/04/1986 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
104 CHERCHI
CRISTIANA
31/08/1981 ORISTANO
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
105 CHERCHI
MONICA
18/06/1977 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
106 CHESSA
FRANCESCA
26/05/1981 QUARTU SANT’ELENA
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
107 CHESSA
FRANCESCA
24/10/1975 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
108 CHESSA
25/08/1937 OSINI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
109 CHILLOTTI
CARLO
23/01/1983 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
110 CIAMPELLI
CRISTIAN
06/01/1975 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
111 CICCU
VALERIA
07/04/1999 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
112 CILLO
LUCREZIA MARIA
09/04/2002 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
113 CIMINIELLO
MARIA IMMACOLATA
15/09/1983 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
114 CINTURA
CLAUDIO
24/01/1987 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
115 CIRINA
ROBERTA
24/11/1964 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
116 CITERNI
ANDREA
08/02/1962 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
117 COCCO
ANGELA
06/10/1985 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
118 COCCO
DANIELE
26/10/2003 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
119 COCCO
MARGHERITA
07/03/2004 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
120 COCCO
MASSIMO
29/05/1969 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
121 COCORDA
SILVIA
23/04/1996 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
122 COGOTTI
MARIA GRAZIA
20/02/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
123 COLLU
ARIANNA
15/04/2004 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
124 COLLU
FRANCESCA
10/04/2003 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
125 COLLU
MANUELA
03/04/1976 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
Pag. 5 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
126 COLLU
MARIA
26/06/2003 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
127 COLLU
PAOLA
12/10/1967 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
128 COMPARETTI
JACOPO GIUSEPPE
19/11/1988 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
129 CONGERA
ROMANA
09/08/1976 MURAVERA
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
130 CONGIU
CRISTIANA
26/05/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
131 CONTI
MICHELA
10/03/2000 CAGLIARI
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
132 CONTU
ALESSIO
16/11/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
133 CONTU
LUDOVICA
08/10/1991 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
134 CORDA
ANDREA
31/08/1975 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
135 CORDA
GIANNI
06/03/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
136 CORNACCHIA
STEFANIA
13/04/1968 MILANO
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
137 CORONGIU
ENRICO
28/06/1983 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
138 CORPINO
ALESSANDRA
15/05/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
139 CORRIAS
GIACOMO
18/05/2001 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
140 CORSO
MARIO
20/05/1963 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
141 COSSELLU
GRAZIELLA
19/11/1964 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
142 COSSU
LAURA
26/08/1970 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
143 COSTA
CLARISSA
28/05/2005 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
144 COSTA
CLAUDIO
08/10/1983 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
145 COSTA
SABRINA
20/03/1972 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
146 CRESPI
RINALDO
04/04/1959 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
147 CROTTI
ALESSANDRA
14/08/1967 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
148 CRUCCAS
ANNA CAMILLA
07/06/1999 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
149 CUBONI
ELENA
19/03/1990 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
150 CUCCA
MONIA
25/03/1978 GIAVENO
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
Pag. 6 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
151 CURRELI
CLAUDIA
27/11/1978 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
152 DADDIO
FILIPPO
25/11/1990 PISTOIA
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
153 d’ANDRIA
LUIGI
08/09/1978 ROMA
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
154 DE GIUDICI
ANDREA
24/01/2004 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
155 DE MARCO
ILARIA
26/04/2002 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
156 DEGLI INNOCENTI
CARLO
10/06/1985 CAGLIARI
OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER
157 DEIANA
GIACOMO
12/01/2000 IGLESIAS
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
158 DEIANA
MARTA MARIA
22/12/2002 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
159 DEIANA
SIMONETTA
20/11/1966 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
160 DEIDDA
MARTINA
09/12/1974 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
161 DEIDDA
SILVIA
23/05/1976 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
162 DEIDDA
SILVIA
07/09/1987 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
163 DELIGIA
ALESSANDRO
26/10/1967 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
164 DEMONTIS
BIANCA
18/10/2005 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
165 DEMONTIS
FEDERICA
16/02/2001 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
166 DEMONTIS
VALENTINA
14/01/1993 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
167 DEMURO
MARTA
26/10/2003 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
168 DEMURO
MONICA
09/03/1976 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
169 DEMURO
STEFANO
05/11/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
170 DENEGRI
ADRIANA
25/02/1956 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
171 DEPAU
ANGELA
22/04/1948 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
172 DEPLANO
GIOVANNI
02/11/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
173 DEPLANO
MARTINA
08/04/2003 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
174 DEROUICHE
RACHIDA
15/11/2004 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
175 DESOGUS
MARIA FRANCA
21/02/1962 TROYES
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
Pag. 7 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
176 DESOGUS
MARIA SIMONA
02/08/1968 CAGLIARI
177 DESSALVI
ANTONIA
15/06/1969 CAGLIARI
120 Spec. SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI
178 DESSALVI
MARIA GRAZIA
31/03/1967 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
179 DESSI
MARISA
22/01/1946 GUSPINI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
180 DESSI’
ELISA
02/07/1992 CIRIÈ
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
181 DESSI’
LAURA
21/09/1983 CAGLIARI
325 Spec. OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI
182 DESSI’
MARTINA
30/05/1992 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
183 DEVILLA
MARIANNA
11/01/1977 SASSARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
184 DI DINO
ANTONINO
30/08/2002 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
185 DI DINO
11/12/1971 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
186 DI FRANCESCO
CINZIA
06/07/1974 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
187 DI MAIO
SABRINA
18/07/1967 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
188 DORE
MARIA ROSALIA
21/08/1969 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
189 DORE PORCU
FRANCESCO
14/04/2005 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
190 DRAGONI
ALESSANDRA
24/04/1986 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
191 DURANTE
03/10/1995 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
192 DURZU
MICHELA
17/08/1992 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
193 ELENI
SONIA
03/10/2000 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
194 ENA
FRANCESCO
19/05/2005 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
195 ERDAS
IGNAZIO MATTIA
03/12/1995 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
196 FADDA
GIANFRANCO
04/06/1970 CAGLIARI
325 Spec. OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI
197 FADDA
PIERMARCO
10/11/1959 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
198 FADDA
SERGIO
28/10/1951 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
199 FALCHI
ANNALISA
12/01/1998 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
200 FALCHI
SABRINA
11/01/2003 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
Pag. 8 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
201 FALQUI
MARGHERITA
01/05/1959 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
202 FANARI
GIUSEPPE
16/02/1948 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
203 FANNI
MARTA
25/03/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
204 FANNI
MONICA
15/04/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
205 FARAONE
19/04/2001 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
206 FARCI
ANGELA
31/05/1965 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
207 FARCI
STEFANO
19/05/1972 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
208 FARRIS
ALESSIA
08/03/1995 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
209 FARRIS
LUCINA
30/12/1960 GERGEI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
210 FERRARA
FRANCESCA
18/08/1994 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
211 FERRI
FEDERICO
25/08/1981 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
212 FIGUS
GIANLUCA
24/05/1967 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
213 FIORI
ROBERTA
26/10/1992 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
214 FLORIS
FEDERICA
07/10/1989 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
215 FLORIS
VLADIMIR
04/09/1989 OSHMJANI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
216 FOZZI
ORIANA
18/09/1976 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
217 FRAU
CRISTIAN
16/06/1978 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
218 FULIO
PIER PAOLO
12/11/1972 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
219 GALICI
MARCELLA
19/09/1981 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
220 GARAU
MANUELA
21/11/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
221 GARAU
ROMINA
18/11/1974 SAN GAVINO MONREALE
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
222 GARAU
SIMONETTA
18/07/1973 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
223 GARZIA
CRISTINA
30/04/1969 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
224 GAVIANO
VALENTINA
31/12/1992 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
225 GHIANI
ALESSANDRO
16/01/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
Pag. 9 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
226 GIRAU
PAOLA
22/04/1969 SARROCH
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
227 GIULIANI
VALERIA
28/01/1965 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
228 GIURESSI CHAPELLE RICCARDO
31/01/1979 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
229 GUGLIELMO
09/06/1978 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
230 GUSAI
ELISA
14/09/1990 NUORO
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
231 HELLIES
MARIA LAURA
26/04/1961 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
232 IBBA
GIULIO
30/12/1984 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
233 IBBA
22/01/1966 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
234 INGOGLIA
25/10/1997 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
235 LACONI
MAURO
21/08/2004 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
236 LAI
CLAUDIA
15/09/1979 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
237 LAI
CRISTIANA
07/12/1979 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
238 LAI
DANIELA
16/10/1978 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
239 LAI
MARIA CRISTINA
21/11/1956 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
240 LAI
NICOLA
04/02/2005 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
241 LAI
STEFANIA
12/04/1975 CAGLIARI
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
242 LALLAI
ENRICO
11/10/1984 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
243 LAMPIS
12/01/1982 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
244 LAULETTA
ELEONORA
11/07/1962 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
245 LECCA
DALISA
20/05/1974 ESCOLCA
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
246 LECCA
MARIA PATRIZIA
08/09/1978 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
247 LECCA
PIERPAOLO
27/06/1958 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
248 LECCA
SILVIA
15/05/1978 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
249 LEDDA
ALESSANDRO
14/06/2001 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
250 LEPORI
ANDREA
29/11/1988 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
Pag. 10 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
251 LISCIA
MARCELLO
17/12/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
252 LOCCI
EDIGIO
13/10/1998 CAGLIARI
OSPEDALE CIVILE “BROTZU” – VIA PERETTI
253 LODDO
CLAUDIA
13/12/1965 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
254 LODDO
EMANUELA
13/04/1984 MURAVERA
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
255 LOI
CRISTINA
24/07/1964 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
256 LOI
DANIELA
14/12/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
257 LOI
GRAZIELLA
12/11/1961 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
258 LOI
LUDOVICA
18/12/1995 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
259 LOI
16/06/1980 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
260 LOI
SILVIA
09/02/1995 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
261 LONGU
FABIO
16/01/1992 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
262 LOPIS
VANESSA
24/11/1990 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
263 LORIA
FABRIZIO
23/01/1993 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
264 LUCIANO
SUSANNA
01/02/1960 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
265 MACIS
ANDREA
01/10/2005 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
266 MACIS
DAVIDE
02/01/2003 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
267 MADEDDU
DAVIDE
29/09/1986 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
268 MAMELI
03/01/1980 CAGLIARI
226 Spec. OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92
269 MANCA
CATERINA
01/05/1975 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
270 MANCA
ENRICA
08/09/1998 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
271 MANCA
FEDERICA
16/11/1986 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
272 MANCA
ROBERTA
27/08/1977 CAGLIARI
226 Spec. OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92
273 MANCA
SILVIA
14/09/1974 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
274 MARCEDDU
PAOLA
23/01/1975 SASSARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
275 MARCEDDU
SILVIA
30/09/1968 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
Pag. 11 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
276 MARCIA
20/11/1990 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
277 MARCIA
MONICA
21/01/1970 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
278 MAREDDU
VALERIA
14/04/1970 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
279 MARINI
RENATO
20/03/1965 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
280 MARONGIU
CARLO
01/02/1971 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
281 MARONGIU
CRISTINA
26/07/1964 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
282 MARRAS
DONATELLA
07/05/1963 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
283 MARRAS
PATRIZIO
09/07/1968 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
284 MARRAS
VALENTINA
29/12/1994 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
285 MARROCU
ANTONELLA
08/03/1985 CAGLIARI
OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER
286 MARRONE
VALERIA
27/02/1999 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
287 MARROSU
ADRIANA
30/06/1996 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
288 MARTINELLI
FABRIZIO
27/02/1975 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
289 MASALA
ROBERTA LIDIA
23/06/1992 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
290 MASALA
SANDRO
10/06/1967 CAGLIARI
312 Spec. OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER
291 MASALA
SILVIA
22/11/1990 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
292 MASCIA
TOMMASO
12/10/1991 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
293 MASIA
ELEONORA
06/02/2003 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
294 MASURI
MARIA FRANCA
22/04/1958 BONO
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
295 MATTANA
GABRIELLA SARA
25/01/2000 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
296 MEDAS
MARINA
28/03/1964 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
297 MEDDA
FRANCESCA
15/01/1971 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
298 MEDDA
VIOLA
14/08/2000 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
299 MELE
GEMMA
06/05/1958 MAMOIADA
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
300 MELIS
ANDREA
04/04/1998 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
Pag. 12 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
301 MELIS
ARIANA
17/06/1961 HAINE S PAUL
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
302 MELIS
EDOARDO
06/07/2005 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
303 MELIS
IGNAZIO
30/12/1980 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
304 MELIS
IVANA
26/03/1967 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
305 MELIS
05/08/1993 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
306 MELIS
MARINELLA
23/05/1958 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
307 MELIS
ROBERTA
12/07/1997 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
308 MELONI
ANNA MARIA
03/02/1969 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
309 MELONI
DANIELA
08/11/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
310 MELONI
ELENA ANNA
02/02/2004 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
311 MELONI
FABIO
08/08/1990 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
312 MELONI
FRANCESCA
17/02/1973 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
313 MELONI
MARIA BEATRICE
12/05/1971 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
314 MELONI
MARIA GRAZIA
24/02/1965 CAGLIARI
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
315 MELONI
MICHELA
06/05/1976 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
316 MELONI
PATRIZIA
08/06/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
317 MELONI
STEFANIA
02/01/1977 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
318 MIGLIOR
ALESSANDRA
15/10/1963 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
319 MIGLIOR
ANDREA
15/06/1961 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
320 MINERVINO
MARCO
12/03/1967 MILANO
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
321 MIZZANU
ANTONIO SALVATORE
13/05/1970 LA MADDALENA
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
322 MONNI
THOMAS
23/08/1989 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
323 MULAS
GABRIELLA
29/01/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
324 MULAS
ISABELLA
29/01/1994 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
325 MURA
DANILA
25/12/2003 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
Pag. 13 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
326 MURA
FRANCA
05/05/1968 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
327 MURA
FRANCESCA
16/05/2001 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
328 MURA
LORENZO
20/08/2003 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
329 MURA
MATTEO
18/10/1999 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
330 MURA
MATTEO
26/01/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
331 MUREDDU
SIMONE
14/11/2002 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
332 MURRU
FRANCA
09/11/1969 ROMA
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
333 MURRU
MARTINA
05/05/1989 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
334 MURRU
PAOLA
16/06/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
335 MURTAS
CRISTIAN
13/12/1977 RAPALLO
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
336 MURTAS
DAVIDE
21/10/1982 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
337 MURTAS
FRANCESCO
15/06/1977 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
338 MUSCAS
ALESSANDRO
06/10/2005 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
339 NESPOLI
GIULIO
06/11/1999 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
340 NOLI
MARCO ANTIOCO
10/12/1988 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
341 NOLI
PINA CARLA
06/02/1969 SORGONO
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
342 NORFO
GIANFRANCO
06/06/1970 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
343 OLLA
ELEONORA
01/04/1984 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
344 OLLA
MATTEO
03/09/1988 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
345 OLLANO
FEDERICA
29/07/1996 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
346 OLLANO
STEFANO
20/01/2000 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
347 ONNIS
CHIARA
29/11/1983 LODI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
348 ORGIU
ELISABETTA
09/07/1973 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
349 ORIGA
MARIA
05/04/1954 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
350 ORIGA
MARIO
23/05/1977 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
Pag. 14 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
351 ORIGA
NICOLA
06/05/1986 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
352 ORO
MARIAPIA
17/04/1949 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
353 ORRU
GABRIELLA
03/03/1966 GONNOSCODINA
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
354 ORRU’
MARTINA
29/02/2004 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
355 PABA
ELISABETTA MARIA
10/01/1976 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
356 PACI
CARMEN
16/07/1966 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
357 PACI
ROSSELLA
24/01/1990 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
358 PADERI
LUIGI
18/10/1954 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
359 PANI
ANTONELLO
10/04/1971 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
360 PANI
ELISABETH
02/01/2005 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
361 PANI
RICCARDO
07/12/1999 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
362 PEDDIO
GIUSEPPE
22/07/1975 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
363 PEDDIO
NICOLA
17/12/1978 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
364 PELLEGRINO
LAURA
27/08/1996 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
365 PERINU
FRANCESCO
26/05/2002 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
366 PERRA
DONATELLA
27/02/1976 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
367 PES
MARIA ANTIOCA
25/08/1969 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
368 PESAPANE
MARINA
11/02/1962 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
369 PIANO
CRISTINA
09/01/1993 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
370 PIANO
ELISA
13/01/2000 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
371 PICCIAU
STEFANIA
17/02/2001 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
372 PIETROLUONGO
FRANCESCO
27/09/1971 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
373 PIGA
EMANUELE
15/05/1967 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
374 PILI
EMANUELA
30/11/1968 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
375 PILLAI
FRANCESCA
09/08/1988 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
Pag. 15 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
376 PILLERI
MARIANNA
11/10/1975 CAGLIARI
377 PILLONI
EMANUELE
15/08/1996 CAGLIARI
601 Spec. SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
378 PILLONI
MARCO
30/05/2002 SAN GAVINO MONREALE
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
379 PILLONI
RICCARDO
30/10/1984 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
380 PINNA
ALICE
12/11/1986 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
381 PINNA
ANGELA MARIA
09/07/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.ALENIXEDDA P.GIOVANNI XXIII
382 PINNA
MARIA LAURA
30/05/1997 LANUSEI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
383 PINTO
FABRIZIO
05/10/1970 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
384 PINTORE
MARIA VALERIA
06/09/1988 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
385 PIPARO
MANUELA ANNA PAOLA
18/07/1969 QUARTU SANT’ELENA
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
386 PIPIA
MICHELE
23/03/1978 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
387 PIRA
DANIELA
02/04/2001 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
388 PIRAS
ELEONORA
20/07/1998 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
389 PIRAS
ELISEO
12/01/1948 MONASTIR
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
390 PIRAS
GIOVANNI BATTISTA
25/07/1963 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
391 PIRAS
16/02/1990 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
392 PIRAS
MAURA
10/07/1957 MOGORO
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
393 PIRAS
SIMONE
07/08/1996 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
394 PIREDDU
MANUELA
16/07/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
395 PIREDDU
MATTEO
29/08/2001 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
396 PIRODDI
FEDERICO
08/05/1978 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
397 PISANO
ALESSANDRA
26/01/1975 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
398 PISANO
LUIGI
22/04/1980 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
399 PISANO
PATRIZIA
06/04/1960 VILLACIDRO
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
400 PISANO
SILVIA PAOLA
11/04/1969 MANDAS
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
Pag. 16 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
401 PISTIS
PATRIZIA
14/11/1971 SAN GAVINO MONREALE
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
402 PISU
FRANCESCO
12/01/1998 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
403 PITTALIS
ELISA
25/11/1974 CAGLIARI
OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92
404 PITTALUGA
VERONICA
02/02/1996 CAGLIARI
OSPEDALE “BUSINCO” – VIA JENNER
405 PITTAU
ANNALISA
21/09/1963 MANDAS
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
406 PITZALIS
BEATRICE
15/06/2005 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
407 PITZALIS
DANIELE
04/05/1982 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
408 PITZALIS
MATILDE
04/05/1960 SILIQUA
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
409 PITZALIS
02/11/1962 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
410 PITZUS
FEDERICA
05/09/2002 CAGLIARI
LICEO SCIENT. PACINOTTI – VIA LIGURIA 1
411 PIZZONI
LOREDANA
02/05/1969 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
412 PODDA
CAMILLA
30/05/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
413 PODDA
GIOVANNA
19/09/1957 SAMASSI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
414 POLO
MICHELA
27/07/1994 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
415 POPESCU
MIHAELA
03/12/1981 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
416 PORCEDDU
ROBERTO
15/04/1984 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
417 PORCU
LORENA
08/10/1960 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
418 PORRA’
FABRIZIO
21/08/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
419 PORRU
ROBERTA
23/02/1973 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
420 PORTOGHESE
CONSUELO
22/05/1973 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
421 PORTOGHESE
MANUELA
15/11/1978 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
422 PREMOLINI
IMMACOLATA
19/05/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
423 PROTOPAPA
NICOLA
22/05/2002 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
424 PUSCEDDU
ENRICO
23/08/1961 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
425 PUSCEDDU
ERIKA
13/06/1986 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
Pag. 17 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
426 PUTZOLU
ANDREA
31/03/1968 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
427 PUTZOLU
GIANNA
01/07/1966 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
428 PUTZU
FABRIZIO
19/10/1991 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
429 PUTZU
ROBERTA
19/10/1966 CAGLIARI
521 Spec. SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
430 RAGAZZO
MARIA CRISTINA
31/05/1955 CAGLIARI
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
431 RANDAZZO
GEORGIA
23/03/1975 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
432 REALI
ROBERTA
03/05/1965 ARBOREA
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
433 RIVELLA
SIMONE
14/01/2004 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
434 ROCCHITTA
LORIS
21/02/1983 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
435 RODA
ENRICA
13/07/1978 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
436 ROSSI
ALESSANDRA
13/12/1981 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
437 ROSSI
ANDREA
14/02/1974 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
438 ROSSI
CARMELA
25/10/1960 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
439 ROZIER
SOFIA
08/06/2003 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
440 RUGGERI
ALESSANDRO
14/11/1967 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
441 RUGGIU
MONICA
26/12/1972 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
442 RUJU
MARIAPAOLA
25/06/1975 SAN PAOLO BEL SITO
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
443 RUNDEDDU
VALENTINA
11/02/1992 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
444 RUSSO
DANIELA
29/07/1963 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
445 SABA
MARIA
22/12/1959 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
446 SABA
SONIA
31/08/1963 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
447 SALARIS
PIETRO
20/11/1970 SESTU
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
448 SALE
VINCENZA
26/12/1962 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
449 SALICI
MARCELLA
22/05/1961 FIRENZE
SC. SEC. DI 1^ GRADO U. FOSCOLO – V.LE MARCONI
450 SALIS
CLAUDIA
04/08/1999 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
Pag. 18 di 22
ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
451 SALIS
FAUSTO
14/07/1997 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
452 SANNA
BARBARA
02/06/1970 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
453 SANNA
ELENA
19/06/1989 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
454 SANNA
ELEONORA
04/09/1999 SASSARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
455 SANNA
GIAN MARCO
10/12/2001 SASSARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
456 SANNA
LORENZO
10/12/2001 SASSARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
457 SANNA
LORENZO
19/04/2004 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
458 SANNA
MARIA RITA
11/06/1967 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
459 SANNA
SILVIA
15/03/1992 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA MEILOGU
460 SANTONA
FRANCESCO
21/04/1990 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
461 SANTORU
ANDREA
12/11/1998 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
462 SANTORU
GIACOMO
03/11/1980 CAGLIARI
LICEO ARTISTICO F. FOIS – VIA SANT’EUSEBIO 6
463 SCALAS
STEFANIA ROSA
12/10/1964 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
464 SCANO
RICCARDO
01/01/2002 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
465 SCARDIGLI
ANITA
12/12/1959 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
466 SCARDIGLI
ANTONELLO
10/01/1957 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
467 SCHINTU
ANTONIO
20/05/1994 BOSA
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
468 SCHINTU
DEBORA
09/03/1990 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
469 SCHINTU
SERENA
19/06/1984 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
470 SCINTU
LUISA
19/02/1969 GERGEI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
471 SECCHI
FABIO
07/11/2004 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
472 SECCHI
MARCO AUGUSTO
20/09/1994 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
473 SECCI
ALESSIA
12/12/1974 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
474 SECCI
SILVIA
03/01/1982 SAN GAVINO MONREALE
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
475 SENESE
ANNAMARIA
11/08/1969 NAPOLI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
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ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
476 SERGI
ALICE
14/02/1987 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
477 SERRA
GIUSEPPE ENRICO
03/08/2005 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
478 SERRA
ILARIA
16/11/1986 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
479 SERRA
MARGHERITA
07/09/1971 CAGLIARI
SC PRIMARIA S.CATERINA-VIA DEL FOSSARIO 2
480 SERRA
MICHELA
05/02/1978 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
481 SERRI
MAURIZIO
20/03/1965 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
482 SIDDU
MANUELA
24/06/1985 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
483 SILVESTRI
ILARIA
28/08/1974 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
484 SIMBOLA
CARLO
13/05/2002 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
485 SIMBOLA
FRANCESCA
17/09/2004 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
486 SIMBULA
MARIA CECILIA
26/05/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
487 SIRIGU
CLAUDIO
26/10/1964 AGORDO
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
488 SODDU
ELISABETTA
01/07/1964 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
489 SOLIMAN
MIRIAM
12/11/2004 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
490 SOLINAS
ALICE
15/08/2004 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
491 SOLINAS
GIANLUCA
28/03/1973 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
492 SOLINAS
09/01/1970 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
493 SOLLAI
ANTONIO GIOVANNI
10/07/1964 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
494 SOLLAI
DANIELE GIOVANNI
19/10/1998 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
495 SONGINI
COSTANZA
17/03/2003 CAGLIARI
IST.NAUTICO BUCCARI-P.ZZA PAOLO VI
496 SORGIA RUIU
MONICA
14/06/1995 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
497 SORRENTINO
ORLANDO
22/05/1989 ORISTANO
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
498 SPANO
SIMONETTA
17/02/1961 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
499 SPANO’
ERNESTO
27/06/1978 IGLESIAS
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
500 SPIGA
NICOLA JAN
23/09/1997 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
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ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Sezione Ubicazione sezione
501 SPIGA
STEFANO
31/03/1966 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
502 SPILIOTIS
AGGELIKI
29/01/1987 PATRASSO
SC. PRIMARIA. I. STAGNO-VIA IS MIRRIONIS 80
503 SPISSU
DANIELA
19/02/1979 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
504 STRAZZERA
CHIARA
26/10/2001 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
505 STRAZZERA
DAVIDE
11/07/1999 CAGLIARI
SC. PRIMARIA G.RANDACCIO – VIA VENEZIA 2
506 STRAZZERA
VALENTINA
22/02/1999 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
507 SUCCU
ILARIA
19/06/1981 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
508 SUNDA
SERENELLA
14/09/1971 CAGLIARI
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
509 TANDA
SALVATORE SIGIFRIDO
10/09/1954 CALTANISSETTA
SC. PRIMARIA M. SERRA – VIA FOSSE ARDEATINE
510 TESTA
LETIZIA
12/12/1999 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S.SATTA – VIA ANGIOY 8
511 TESTA
PATRIZIA
16/03/1961 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
512 TOCCO
JOSE’ VICTOR
28/02/1989 GUATEMALA
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
513 TODDE
VALTER
27/07/1967 QUARTU SANT’ELENA
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
514 TRONCI
CARLOTTA
04/07/2002 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
515 TURIS
FRANCESCO
10/10/2001 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
516 URSINO
ALBERTO
31/01/1961 MAZZARINO
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
517 USAI
ANTONELLO
27/05/1974 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
518 USAI
MATTEO
17/11/2000 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO G.CIMA – P. GIOVANNI XXIII
519 USAI
PAOLO
07/10/1969 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO MANNO – VIA DEL COLLEGIO 20
520 USAI
13/01/1963 CAGLIARI
SC. PRIMARIA S. MICHELE VIA REDIPUGLIA
521 UTZERI
MATTEO
28/04/2002 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
522 UTZERI
SILVIA
09/04/1998 CAGLIARI
SC PRIMARIA A. CASULA VIA CABONI 9
523 VACCA
GIORGIO
06/11/1961 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA – VIA ENRICO TOTI 204
524 VACCA
MARIA GRAZIA OLGA
30/09/1987 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO REGINA ELENA-VIA STOCCOLMA 1
525 VALENTI
ALESSANDRA
24/04/1988 CAGLIARI
IST.TEC. IND. M. GIUA-VIA MONTE CASSINO
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ELENCO A
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI IN ORDINE ALFABETICO
Cognome
526 VALENTINO
DALILA
14/02/1991 CAGLIARI
SC. PRIMARIA N.LOY – VIA SCHIAVAZZI
527 VARIOLI
ANNA MARIA
27/07/1970 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
528 VARSI
ROBERTO
11/11/1958 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
529 VILLA
GIANNI LUCA
12/02/1989 ORISTANO
SCUOLA PRIMARIA – VIA CASTIGLIONE
530 VINCIS
21/09/1967 CAGLIARI
IST.MAGISTR. E.D’ARBOREA-VIA PALOMBA
531 VINCIS
RAIMONDO
21/08/1968 CAGLIARI
SC. SEC.DI 1^GRADO G.B.TUVERI – VIA VENEZIA 21
532 VINELLI
GIUSEPPINA
20/07/1968 CAGLIARI
SC. PRIMARIA MULINU BECCIU 1 VIA DESSI’ DELIPERI
533 VIOLA
COSETTA
10/09/1966 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
534 VIOLA
PAOLA
26/09/1969 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
535 VIRDIS
DANIELA
20/06/1966 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
536 VISPARELLI
GIORGIA
01/04/1978 CAGLIARI
SCUOLA PRIMARIA RIVA – VIA BOSA 17
537 VITTINIO
SONIA
04/02/1999 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^GRADO C.COLOMBO – VIA DEL SOLE
538 YAP
GIULIA HUI LING
27/08/2004 CAGLIARI
SC SEC 1^GRADO SPANO DE AMICIS VIA FALZAREGO 28
539 ZACCHEDDU
MATTEO
14/01/1992 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO F. CIUSA – VIA MEILOGU 18
540 ZEDDA
LUISA
28/10/1984 SORGONO
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
541 ZOCCHEDDU
PATRIZIA
16/02/1961 CAGLIARI
SC. SEC. 1^ GRADO G. MAMELI – VIA BLIGNY 1
542 ZONCA
ANDREA
07/01/1993 CAGLIARI
OSP. “SS. TRINITA'”-VIA IS MIRRIONIS 92
543 ZONCA
SILVIA
06/02/1996 CAGLIARI
SC. PRIMARIA C.E.P. – VIA FLAVIO GIOIA
544 ZUCCA
SIMONA
19/02/1978 CAGLIARI
SC. SEC. DI 1^ GRADO DANTE A. VIA S.ISIDORO
I COMMISSARI
(Firmato in originale agli atti)
Data di nascita
Comune di nascita
IL PRESIDENTE
(Firmato in originale agli atti)
Sezione Ubicazione sezione
IL SEGRETARIO
(Firmato in originale agli atti)
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(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE