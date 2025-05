Consiglio comunale di Cervia 22 maggio 2025. ORDINE DEL GIORNO INTEGRATO.

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

Prot. n. cfr metadati associati alla registratura

Fasc. 2025/2.3/1

Ufficio: Segreteria Generale

Cervia, 19/05/2025

Ai Signori Consiglieri Comunali

E p.c.

– Al Segretario Generale

– Agli Assessori Comunali

– Ai Revisori dei Conti

Oggetto: Convocazione seduta di Consiglio Comunale – Integrazione

Il Presidente

Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento del Consiglio Comunale

Visto l’art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica

e trasmissione in streaming

CONVOCA

la riunione del Consiglio Comunale per il giorno di

GIOVEDI’ 22 MAGGIO 2025 ALLE ORE 20:00

con modalità di svolgimento mista, in presenza e in videoconferenza,

e in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del

giorno.

Distinti Saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Samuele De Luca

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale e preliminari di

seduta:

Punti all’o.d.g.:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

N. Relatore

Oggetto

Assessore

FEDERICA BOSI

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2025/2027 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS. N.

267/2000, INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE

DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 E

CONSEGUENTE VARIAZIONE ALLA NOTA DI

AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2025/2027

Vice Sindaco

GIANNI GRANDU

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ, AI SENSI

DELL’ARTICOLO 194 DEL D. LGS. N. 267/2000, DI DEBITI

FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE DEL GIUDICE

DI PACE DI RAVENNA

Assessore

MICHELA BRUNELLI

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI

BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI

DELL’ARTICOLO 194 DEL D. LGS. N. 267/2000

Assessore

MIRKO BOSCHETTI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

2025/2027 – AGGIORNAMENTO

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Consigliere MAZZOLANI

MASSIMO per Gruppi

Consiliari Lista civica

MOZIONE SU SICUREZZA, DECORO URBANO E ORDINE

“Cambia con me”

PUBBLICO

Mazzolani Sindaco e

Fratelli D’Italia

Consigliere FABBRICA

ROBERTO per Gruppi

Consiliari: “Partito

Democratico”,

“Lista civica Per Cervia”, ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: ORDINE PUBBLICO,

“Coraggio e Innovazione SICUREZZA URBANA E DECORO URBANO

– lista civica per Mattia

Missiroli Sindaco”,

“P.R.I. Cervia con

Gabriele Armuzzi”

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

Consigliere BASTONI

LAURA per Gruppo

Consiliare Lista civica

“Cambia con me”

Mazzolani Sindaco

Interpellanza su SFALCIO DELL’ERBA E MANUTENZIONE DEL

VERDE PUBBLICO

Risponde:

Assessore

FEDERICA BOSI

Consigliere PITTALIS

ANNALISA per Gruppo

Consiliare “Fratelli

D’Italia”

Risponde:

Sindaco

MATTIA MISSIROLI

Interpellanza su PROBLEMA DI SICUREZZA E ORDINE

PUBBLICO A MILANO MARITTIMA