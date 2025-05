Grand Prix di fioretto – A Shanghai oro di Martina Favaretto, bronzo per Arianna Errigo e Martina Batini! Al maschile argento di Tommaso Marini e bronzo di Giulio Lombardi

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 GRAND PRIX DI FIORETTO – MERAVIGLIE AZZURRE A SHANGHAI: TRIONFA ANCORA

MARTINA FAVARETTO! È D’ARGENTO TOMMASO MARINI. POI IL TRIS DI BRONZO

FIRMATO DA ARY ERRIGO, MARTINA BATINI E GIULIO LOMBARDI

SHANGHAI – È gigante l’Italia del fioretto che conquista cinque medaglie

in due gare nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito

iridato di specialità prima degli Europei di Genova 2025. Una domenica

tutta azzurra che regala l’oro di Martina Favaretto, l’argento di

Tommaso Marini e tre bronzi griffati da Arianna Errigo, Martina Batini e

Giulio Lombardi. Giovani già in cima al mondo, campionesse che non

finiscono mai, giovanissimi alla ribalta: c’è di tutto nella super

giornata cinese della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, che vede

l’Italia prendersi, in due prove, ben cinque delle otto medaglie in

palio.

RAGAZZE SPETTACOLARI

Nella gara femminile secondo successo consecutivo – terzo nel 2025 e

ottavo in carriera – per Martina Favaretto che supera tutte le sue

avversarie con una prova da numero 1 del mondo. Nella stessa gara bronzo

per Arianna Errigo (62° podio in carriera tra Coppa del Mondo e Grand

Prix) e Martina Batini (17^ medaglia per lei) in una gara che ha visto

ben cinque azzurre tra le “top 8”.

Martina Favaretto ha avuto la meglio nell’ordine sulla giapponese IImura

(15-4) nel turno delle 64, sulla cinese Huang nei sedicesimi (15-8) e

negli ottavi sull’altra nipponica Miyawaki (15-6). La veneta delle

Fiamme Oro ha ipotecato la medaglia nel derby contro Anna Cristino,

vinto per 15-9. Ancora un incontro tutto azzurro per la poliziotta di

Noale in semifinale dove ha battuto 15-7 la sua capitana Arianna Errigo.

In finale la sfida tra le prime due del mondo con Martina Favaretto che

si è imposta 15-11 su Lee Kiefer, confermando la sua straordinaria

stagione.

Sul podio anche altre due certezze del fioretto femminile azzurro.

Arianna Errigo e Martina Batini sono entrate in gara con le vittorie

prima sulla cinese Han (15-10) e la coreana Kim (15-6), e poi sulla

spagnola Tucker (15-6) e la francese Patru (15-10). Negli ottavi le due

fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri hanno avuto la meglio –

rispettivamente – sulla tedesca Morandi (15-7) e sulla canadese Harvey

(15-11). La medaglia è arrivata per Errigo battendo l’ungherese Pasztor

(15-6) e Arianna nel derby contro Alice Volpi (15-8). Lo stop per Errigo

è arrivato dopo l’incontro con Martina Favaretto, mentre Batini è stata

fermata in semifinale (15-4) dalla statunitense Kiefer.

Ad un passo dal podio, come detto, Anna Cristino e Alice Volpi che hanno

chiuso la loro prova rispettivamente in 5^ e 6^ posizione. Per Cristino

una conferma ai vertici e per la campionessa mondiale Volpi un crescendo

importante di risultati dopo la pausa post olimpica.

Tra le altre azzurre in gara oggi, altre quattro hanno chiuso nelle “top

16” con 10^ Elena Tangherlini, 12^ Martina Sinigalia, 13^ Francesca

Palumbo e 14^ Irene Bertini; a seguire 24^ Carlotta Ferrari, 38^ Matilde

Molinari e 53^ Camilla Mancini.

TOMMY E GIULIO SUL PODIO MASCHILE

Nella prova maschile è d’argento il fioretto di Tommaso Marini dopo aver

battuto in semifinale il due volte campione olimpico Cheung. È il 12°

podio in carriera per Tommy, il terzo nel 2025, mentre conquista il

secondo bronzo in carriera tra i senior Giulio Lombardi.

Tommaso Marini nel suo percorso ha superato il giapponese Nagano (15-7)

nel turno da 64, il britannico Cook nei sedicesimi (15-8) e negli ottavi

il francese Anane (15-6). Netto il successo anche nei quarti per il

25enne delle Fiamme Oro che ha avuto la meglio 15-5 sullo statunitense

Olivares. In semifinale il campione mondiale in carica si è imposto

15-13 sul bi-campione olimpico Cheung per 15-13, prima di venir superato

in finale dall’altro atleta di Hong Kong, Choi, con il risultato di

15-12 nella finalissima.

La prova di Giulio Lombardi è invece iniziata con i successi sul

francese Roger (15-13) e nel derby azzurro con il rientrante e

vicecampione olimpico Filippo Macchi per 15-14. Ultima stoccata decisiva

per il toscano delle Fiamme Gialle anche negli ottavi di finale: 15-14

sul francese Pauty. Stesso risultato nei quarti per il 22enne neo

vincitore dell’Europeo Under 23, che si è assicurato la certezza del

podio superando l’altro transalpino Loisel. Stop in semifinale contro

l’atleta di Hong Kong, Choi, un 15-9 che ha decretato il terzo posto

finale per Giulio Lombardi.

Così gli altri fiorettisti azzurri in gara oggi: 13° Alessio Filippi,

18° Filippo Macchi, 19° Guillaume Bianchi, 31° Damiano Di Veroli, 33°

Alessio Foconi, 52° Giuseppe Franzoni e 53° Damiano Rosatelli.

ORA GLI EUROPEI

Archiviata la straordinaria tappa di Shanghai, ora il fioretto azzurro

del CT Simone Vanni mette nel mirino i Campionati Europei che l’Italia

ospiterà in casa: Genova 2025, dal 14 al 19 giugno. Prima della kermesse

continentale, però, per fiorettiste e fiorettisti appuntamento con i

Campionati Italiani di Piacenza (5-10 giugno)

GRAND PRIX FIORETTO FEMMINILE – SHANGHAI (CINA), 18 MAGGIO 2025

Qui i risultati [1]

GRAND PRIX FIORETTO MASCHILE – SHANGHAI (CINA), 18 MAGGIO 2025

Qui i risultati [2]

QUI TUTTE LE FOTO [3]

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte: BIZZI/Federscherma_

BIZZI/Federscherma_

