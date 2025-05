GOLF – LET: Alessia Nobilio quarta. Epson Tour: Roberta Liti 16ª

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 GOLF

LET: tripletta di Mimi Rhodes, bella prova di Alessia Nobilio (quarta)

Epson Tour: successo di Gina Kim, 16ª Roberta Liti

Alessia Nobilio ha offerto un’ottima prestazione classificandosi quarta con 210 (71 67 72, -6) colpi nel Dutch Ladies Open, ottavo evento del Ladies European Tour 2025, il primo disputato in Europa dopo sette in giro per il mondo. Sul percorso del Goyer Golf & Country Club (par 72), a Eemnes in Olanda, ha espresso nuovamente la sua superiorità l’inglese Mimi Rhodes, al terzo successo stagionale. Leader dopo due round con la Nobilio e con la spagnola Nuria Iturrioz, ha prima controllato le avversarie e poi ha preso decisamente il comando concludendo con 207 (69 69 69, -9) colpi, dopo il terzo parziale consecutivo di 69 (-3, tre birdie senza bogey).

Al secondo posto con 209 (-7) la statunitense Brianna Navarrosa e l’olandese Anne Van Dam, mentre la Nobilio è stata affiancata dalla giapponese Ayako Uehara, dalla neozelandese Momoka Kobori e dalla spagnola Luna Sobron Galmes. In ottava posizione con 210 (-6) l’irlandese Lauren Walsh e solo in 12ª con 213 (-3) Nuria Iturrioz, che dopo qualche buca al vertice ha ceduto vistosamente.

Euphemie “Mimi” Rhodes, 23enne di Taunton, proette dal 2024, ottima carriera da dilettante, ha fatto tripletta in appena sette presenze sul circuito, dove è entrata quest’anno. In precedenza si era imposta nel Ford Women’s NSW Open in Australia, superando Alessandra Fanali, e nel Joburg Ladies Open. Nel suo palmarés anche una vittoria sul LET Access (Lavaux Ladies Open).

Alessia Nobilio, 23enne milanese cresciuta golfisticamente nel Golf Club Ambrosiano, è al primo anno di LET dopo aver preso la ‘carta’ nello scorso dicembre con il 16° posto alla finale della Lalla Aicha Q School. Ha ottenuto il miglior risultato nelle sei gare stagionali, dove è andata sempre a premio. Ha concluso la sua prestazione con un 72 (par) dovuto a tre birdie e a tre bogey. Sono uscite al taglio Alessandra Fanali, 71ª con 149 (77 72, +5), e Anna Zanusso, 100ª con 152 (77 75, +8).

EPSON TOUR: SUCCESSO DI GINA KIM, 16ª ROBERTA LITI – La statunitense Gina Kim ha conquistato il secondo titolo stagionale e il terzo sull’Epson Tour vincendo con 203 (69 65 69, -13) colpi il Copper Rock Championship, dove Roberta Liti ha ottenuto un buon 16° posto con 211 (-5).

Sul percorso del Copper Rock Golf Course (par 72), a Hurricane nell’Utah, la Kim con un parziale di 69 (-3, cinque birdie, due bogey) ha superato di un colpo Melanie Green e la promettente rookie spagnola Carla Tejedo Mulet, seconde con 204 (-12), e di tre Hailee Cooper, quarta con 206 (-10), quest’ultima leader con la Green dopo due round. In quinta posizione con 207 (-9) Alice Hodge, la coreana Ashley Kim e l’israeliana Laetitia Beck e in ottava con 208 (-8) la cinese Siyun Liu e la coreana Minji Kang.

Gina Kim, 25enne di Albuquerque (New Mexico), con origini coreane, che a marzo si era imposta nello IOA Golf Classic, è passata professionista nel 2022, firmando il primo successo (Inova Mission Inn R&C Championship). Nei due anni successivi è salita sul LPGA Tour, ma ha dovuto ricominciare dal basso, però con ottime prospettive di riprendersi la ‘carta’ per il circuito maggiore attraverso la Race for the Card (ordine di merito) dove è passata a condurre superando la Beck. Per il titolo è stata gratificata con un assegno di 37.500 dollari su un montepremi di 250.000 dollari.

Roberta Liti (69 70 72), 14ª dopo un giro e 17ª nel secondo, ha condotto una gara accorta che ha concluso con un 72 (par, sei birdie, quattro bogey, un doppio bogey) per il suo miglior risultato stagionale. Non ha superato il taglio per un colpo Angelica Moresco, 71ª con 145 (75 70, +1).

18 maggio 2025