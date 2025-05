CONTIENE FOTO# TERMINI – CLOCHARD RAPINATO DA UNA DONNA. D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI SOTTOPONGONO A FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO UNA DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DELLA RAPINA, INCASTRATA DA UNA PARRUCCA CON TRECCE CHE INDOSSAVA.

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TERMINI – CLOCHARD RAPINATO DA UNA DONNA.

D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI SOTTOPONGONO A FERMO DI

INDIZIATO DI DELITTO UNA DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DELLA RAPINA, INCASTRATA

DA UNA PARRUCCA CON TRECCE CHE INDOSSAVA.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sottoposto a fermo

di indiziato di delitto una 38enne del Congo, gravemente indiziata del reato

di rapina commessa ai danni di un 56enne italiano.

La mattina del 7 maggio scorso, la vittima ha denunciato ai Carabinieri che,

qualche ora prima, verso le ore 3,30, mentre si trovava in piazza dei

Cinquecento, era stato avvicinato da un uomo e una donna che, dopo avergli

proposto l’acquisto di generi alimentari, lo aveva aggredito con calci e

pugni, sottraendogli lo zaino, contenente denaro contante e telefono

cellulare, per poi allontanarsi. L’uomo ha affermato di essersi poi recato

autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni” dove è stato

medicato per le contusioni riportate e dimesso con 10 giorni di prognosi.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno avviato una mirata