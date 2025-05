(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Bonelli, ” Stato maggiore FDI in soccorso a Meloni: vende realtà taroccata

“È surreale, se non ridicolo, vedere tutto lo stato maggiore di Fratelli

d’Italia applaudire per il presunto successo diplomatico di Giorgia Meloni.

Su cosa, esattamente?

Sembrano quei venditori di prodotti taroccati che cercano in tutti i modi

di convincerti di aver fatto un buon affare.

La realtà è che Meloni ha svenduto l’Italia a Trump, promettendogli

l’acquisto di gas e armi, e regalandogli decine di miliardi di euro.

Nel frattempo, continua a restare in silenzio di fronte allo sterminio del

popolo palestinese.” Così in una dichiarazione Angelo Bonelli parlamentare

AVS e co-portavoce di Europa Verde

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE