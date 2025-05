Bonelli: “Gaza, blocco disumano degli aiuti. Israele bombarda tutto e il governo italiano finanzia l’industria bellica”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

governo italiano finanzia l’industria bellica”

“La delegazione di parlamentari ed europarlamentari italiani di PD,

Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – per noi sono presenti

Marco Grimaldi e Benedetta Scuderi – è giunta al valico di Rafah. Ma qui ci

sono colonne di chilometri di aiuti alimentari completamente bloccati: non

entra nulla, nemmeno un grammo di farina. È semplicemente inaccettabile.”

Così Angelo Bonelli deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di

Europa Verde.intervenendo questa mattina a Agorà weekend su Rai3

“Ho sentito il ministro Tajani affermare che “è inammissibile ciò che sta

facendo Israele” e che “chiediamo il cessate il fuoco”. Ma la verità è che

Israele ha distrutto il 90% delle infrastrutture di Gaza. È una situazione

incredibile: bombardano senza scrupoli campi profughi, depositi alimentari,

ciò che resta di ospedali e strutture sanitarie d’emergenza.

Ministri israeliani come Smotrich e Ben Gvir, esponenti dell’estrema destra

ultra-ortodossa, non si fanno problemi ad affermare apertamente che il

popolo palestinese deve essere cacciato da Gaza. Di fronte a questo, io mi

chiedo – e chiedo a chi ci ascolta – perché non si prendano provvedimenti

seri?” Bonelli entra sul tema delle sanzioni

“Alla Russia sono state giustamente applicate sanzioni. Perché non si fa lo

stesso con Israele? Perché si continua a fare affari, nel silenzio

complice, con chi sta portando avanti un vero e proprio sterminio

pianificato?”

Bonelli si chiede perché l’italia continui a chiudere affari con Israele

“Nel silenzio generale, l’Italia continua ad alimentare l’industria bellica

israeliana. La maggioranza di governo ha approvato, in Commissione Bilancio

della Camera, lo schema di un decreto ministeriale (SMD 19/2024) da oltre

1,6 miliardi di euro, per l’implementazione di suite operative

Multi-Missione e martedì si tornerà sul provvedimento perché sia

approvato.”

Per Bonelli “Non c’è alcuna differenza tra un regime autoritario e chi, pur

definendosi democrazia, uccide 20.000 bambini e cancella ogni forma di

umanità. È un governo di infami.

