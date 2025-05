(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 *Bonelli oggi a Genova per sostenere Silvia Salis e poi a Milano contro la

vergogna xenofoba del Remigration Summit*

Oggi, sabato 18 maggio, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, *Angelo Bonelli*, sarà impegnato in

due appuntamenti politici di grande rilievo.

Alle *ore 12 a Genova*, Bonelli parteciperà all’incontro pubblico *“L’energia

del dissenso”*, organizzato da AVS presso *Music for Peace* in via

Balleydier, per sostenere la candidatura a sindaca di *Silvia Salis*.

All’evento sarà presente anche *Nicola Fratoianni*, segretario nazionale di

Sinistra Italiana e deputato AVS, insieme a candidati e candidate della

lista e autorevoli esperti del mondo scientifico e ambientale.

Nel pomeriggio, alle *ore 14.30 a Milano*, Bonelli sarà in *piazza San

Babila* per partecipare alla manifestazione *antifascista* contro il

cosiddetto *Remigration Summit*, un raduno promosso dall’estrema destra

europea e difeso dalla Lega e da Matteo Salvini.

“Quello che va in scena oggi a Gallarate è un convegno che inneggia alla

xenofobia, alla discriminazione e al razzismo, un’offesa ai valori della

nostra Costituzione – ha dichiarato Bonelli –. È una manifestazione che, in

base alla legge Mancino, andrebbe vietata. Oggi scendiamo in piazza per

dire no all’odio e al razzismo, e per difendere la dignità della nostra

democrazia.”

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE