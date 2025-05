Agenzia regionale 569.25 _ EXPO 2025 OSAKA. La Regione Puglia al forum sulla Mobilità Aerea Avanzata

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

internazionale della Regione Puglia a Expo 2025 Osaka chiude la settimana

regionale della Puglia ad Expo *

L’industria aerospaziale e aeronautica si conferma protagonista nella

transizione verso un futuro sostenibile, grazie a soluzioni innovative che

puntano a ridurre l’impatto ambientale della mobilità e dello sviluppo

territoriale. Un ruolo cruciale che passa dallo sviluppo di sistemi

avanzati per la mobilità aerea. Se ne è discusso questa mattina nel corso

del forum internazionale *“Building a New Ecosystem for Advanced Air

Mobility”*, promosso da Regione Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale

(DTA) all’interno del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

“Quella lanciata con il forum di oggi – ha dichiarato *Francesca Zampano*,

dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed

internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia – è una sfida

ambiziosa. La Regione Puglia, in collaborazione con il Distretto

Tecnologico Aerospaziale, è pronta a contribuire alla costruzione di un

ecosistema per la Mobilità Aerea Avanzata. Il forum rappresenta un passo

importante verso la creazione di un sistema integrato e internazionale per

la Mobilità Aerea Avanzata, fondato sulla cooperazione, sull’innovazione e

sulla condivisione di conoscenze”.

L’incontro è stato l’occasione per tracciare una *roadmap* per il futuro

della Advanced Air Mobility (AAM), confrontando le strategie di crescita

tra Europa e Giappone e valorizzando iniziative di successo nei settori di

infrastrutture, velivoli e servizi.

Un impegno che, come ha sottolineato *Giuseppe Acierno*, presidente e

amministratore delegato di DTA, rappresenta un circolo virtuoso destinato a

trasformare radicalmente il nostro modo di muoverci: “È solo questione di

tempo – ha detto – ed è inevitabile che questo accada. Per questo è

fondamentale veicolare la capacità pugliese, il suo sistema e le sue

infrastrutture per garantire alla nostra regione una leadership tecnologica

nel settore”.

Emblema di questa visione è l’infrastruttura GATB – Grottaglie Airport Test

Bed, polo di ricerca e sperimentazione aeroportuale e aerospaziale

finanziato dalla Regione Puglia presso l’aeroporto “Marcello Arlotta” di

Grottaglie. Sede dell’Airport Test Bed, primo Spazioporto nazionale e Polo

logistico integrato per il trasporto merci, l’aeroporto si candida a

diventare il primo hub europeo per lo sviluppo degli aerei senza pilota,

che farà delle specializzazioni intelligenti il suo elemento distintivo.

All’interno dell’aeroporto di Grottaglie si svolge l’attività di sviluppo,

test, sperimentazione e prova di sistemi di trasporto intelligenti con

tecnologie provenienti dai centri di ricerca, dalle università, dai

dipartimenti e agenzie pubbliche e dal settore privato. Nell’Airport Test

Bed sono testati gli aerei a pilotaggio remoto che aprono un nuovo mercato

e possono diventare fonte di crescita economica per le innumerevoli

applicazioni che spaziano dall’agricoltura alle comunicazioni, dalla

cartografia digitale alla gestione della fauna selvatica, dai sistemi di

potenziamento satellitare al monitoraggio della qualità dell’aria.

L’industria nazionale non disponeva di un’infrastruttura dedicata alle

attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di aerei senza pilota:

averla in Puglia è un vantaggio competitivo rilevante.

“Noi – ha concluso Acierno – pensiamo che non solo Grottaglie ma tutta la

Puglia possa diventare un’infrastruttura strategica. Un sistema che, tra

due anni, sarà ancora più significativo perché c’è un governo regionale che

ci crede e che è convinto che questa sia una delle maggiori sfide per il

futuro del territorio”.